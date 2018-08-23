豪雨炸不停！高雄宣布「晚上停班課」　網怒轟：都快沉了

受熱帶性低氣壓影響，南部地區今（ 23 ）日雨彈炸不停，甚至出現一小時 108 毫米的驚人雨量，造成台南、高雄、屏東多處傳出淹水災情。不過，等了一上午，高雄市民遲遲不見市府做出應變措施，直至下午 1 時，代理市長許立明才發聲明，表示已成立防災中心，將持續監控管制，引發大批民眾爆氣湧入臉書，怒轟：「高雄都快沉了，終於睡醒了嗎？」
熱帶性低氣壓挾帶致災性豪雨重創南台灣，台南、高雄、屏東等地從上午陸續傳出淹大水情況，讓上班上課的民眾叫苦連天。面對災情連連，高雄市府卻一整個上午遲遲未做出應變或是停班停課決策；直至下午 1 時，許立明才在臉書發文表示「市府今日中午 12 點起，防災應變中心已從二級開設提升到一級開設。我目前也在災防中心，指示相關應變作為」，提醒民眾可播打 119 、 1999 尋求協助。
▲許立明今（ 23 ）日下午發布聲明。（圖／翻攝自許立明臉書）
貼文一出，網友紛紛湧入臉書，狠酸「市長早安，睡到現在啊？」「水淹多久了 12 點才成立防災中心？今天愚人節？」「我只有機車耶，市長你要載我去上班嗎？」還有 PTT 鄉民神翻譯許立明的 280 字聲明「我有在監控，請大家繼續努力，有問題如淹水、土石流請撥 1999 」。
雖然稍早高雄市達停班停課標準，已宣布今晚停班課，但仍澆不熄民眾怒火，痛批「中午說沒達標不放，阿現在是達標了？只是找好理由可以跟民眾說我有放阿只是是晚上」、「反應慢半拍，一早就風強雨急到處淹水了，然後等大部分的公司都要下班了才宣佈停班停課！再讓市民冒險在『已達停班標準』的風險下回家？」「你睡飽了！醒了，才知道已達標準了！瞎了眼」，引發熱議。
至於高雄市明（ 24 ）日是否停班停課，將於今晚 9 點宣布。
▲網友紛紛 po 出高雄淹水災情，叫苦連天。（圖／翻攝自臉書）