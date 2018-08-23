豪雨炸不停！高雄宣布「晚上停班課」　網怒轟：都快沉了

受熱帶性低氣壓影響，南部地區今（ 23 ）日雨彈炸不停，甚至出現一小時 108 毫米的驚人雨量，造成台南、高雄、屏東多處傳出淹水災情。不過，等了一上午，高雄市民遲遲不見市府做出應變措施，直至下午 1 時，代理市長許立明才發聲明，表示已成立防災中心，將持續監控管制，引發大批民眾爆氣湧入臉書，怒轟：「高雄都快沉了，終於睡醒了嗎？」

熱帶性低氣壓挾帶致災性豪雨重創南台灣，台南、高雄、屏東等地從上午陸續傳出淹大水情況，讓上班上課的民眾叫苦連天。面對災情連連，高雄市府卻一整個上午遲遲未做出應變或是停班停課決策；直至下午 1 時，許立明才在臉書發文表示「市府今日中午 12 點起，防災應變中心已從二級開設提升到一級開設。我目前也在災防中心，指示相關應變作為」，提醒民眾可播打 119 、 1999 尋求協助。