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〈霹靂法說〉海外營收占比已逾1成 Q3新片在日上映

鉅亨網2018/08/23 18:12
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霹靂 (8450-TW) 今 (23) 日召開業績發表會，霹靂財務長郭宗霖表示，近年布袋戲劇集收入營收比重逐漸下降，商品銷售與授權收入的比重逐漸上升，目前海外市場營收占比已由 2016 年的 8% 成長至今年上半年的 16%，今年已在中國市場獲得許多大型商場邀約展出或演出，並將於 10 月在日本上映「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」第二季，對表現抱有高度期待。

從各項營收比重來看，霹靂財務長郭宗霖表示，布袋戲劇集收入營收比重逐漸下降，但商品銷售與授權收入的比重逐漸上升，且霹靂近來積極佈局海外市場，特別是針對日本與中國市場，海外市場營收占比已由 2016 年的 8%、2017 年的 10%，提升至今年上半年的 16%。

針對中國市場部分，郭宗霖表示，雖然為開展中國市場，使上半年推銷費用年增 1300 萬元，但大型線下活動參與人潮踴躍，成功獲得消費者目光，也吸引許多大型商場邀約展出或演出，且線下活動除有利於推廣霹靂布袋戲，推動周邊產品銷售，也開創多元的收入來源。

霹靂今年在中國推出與參與的活動或展覽包括在烏鎮大劇院舉行的「還真三十」、廣州螢火蟲動漫遊戲嘉年華、ChinaJoy、北京國際動漫展等各項大型線下活動，霹靂在今年 ChinaJoy 上正式推出《霹靂布袋戲》X《劍俠情緣 2：劍歌行》手遊聯動，強力打造 IP 粉絲經濟，未來除在中國市場將有更多授權手遊或角色授權遊戲推出外，也將在中國舉辦霹靂角色付費見面會。

日本市場部分，郭宗霖指出，「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」第一季於 2016 年在日本上映時，造成銷售狂潮，除劇集收入外，還包括遊戲授權等收入，第二季將於 10 月 1 日在日本上映，對第二季表現抱有高度期待，可望延續第一季熱潮，未來也盼能持續在日本市場做遊戲、周邊商品、電視劇的授權。

除第二季電影將上映外，郭宗霖表示，寶塚歌劇團也將於第 4 季，在台灣演出運用「東離劍遊紀」IP 改編的異次元武侠音樂劇「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀」，展現 IP 的多元運用。

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