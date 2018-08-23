NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

豪雨來襲　中市晚間6時起停班停課

記者柳榮俊／台中報導2018/08/23 18:53
▲台中市政府防範豪雨致災，全市29區公所今早已開始發放沙包（圖／市府提供）
▲台中市政府防範豪雨致災，全市29區公所今早已開始發放沙包（圖／市府提供）

因應熱帶性低氣壓帶來豪雨侵襲，台中市災害應變中心於下午4時二級開設，市長林佳龍於5時主持工作會議，要求各局處及相關單位做好各項防災整備。根據中央氣象局預報，晚間豪雨恐有致災之虞，市府也宣布今（23）日晚間6時起停止上班、停止上課。


▲豪雨來襲，台中市災害應變中心於下午4時二級開設，林佳龍市長主持工作會議（圖／市府提供）

台中市政府為防範大雨成災，水利局已備妥3萬包沙包、820塊防汛鼎塊、248部各式抽水機整備，並已完成水利局及各區公所搶修搶險開口契約，並通知待命。另，上午11時起，全市29區公所已開始發放沙包，民眾可到離住家最近的區公所，憑身分證或駕照免費領取沙包，每戶原則可領取沙包10包、公寓大廈及工商行號30包。

北屯區太原地下道昨（22）日傍晚受大雨雷擊，監視系統及抽水設備受損，導致淹水，台中市政府建設局發現後立即前往修復，並請警察局封閉並拉設警戒線，抽水設備，於晚間7時40分修復後已排除積水，恢復車輛通行，即時監視系統持續搶修，今日傍晚也全數完成，恢復正常運作。

此外，日前急降豪雨造成台灣大道榮總附近積水，及花博葫蘆墩圳周邊積淹水情形，水利局也已派員加強監看巡檢及管理，另南屯溪水閘門攔污柵，已先拆除加強通水順暢。此外，在大里溪水系周邊也建置完成6座抽水站，包括五張犁、中興、后溪底、湖日、車籠埤抽水站及光明排水簡易抽水站，已完成溫機待命，降低大里溪水系淹水風險。

為隨時因應災情搶修需要，都發局已整備救災排班待命人力計36名，可出勤調動之機具含迷你怪手2台、燒焊車1台、高空作業車2台、小型發電機8台、小山貓2台、卡車1台共16台相關救災機具待命。

勞工局特別提醒各營造工地，應責成專任工程人員重新檢核施工架設計強度，務必加強落實工安整理、整頓措施，並將加強列管各高風險工地確實執行，使勞工免於發生職業災害，如未依規定辦理，依職業安全衛生法最高可處30萬元罰鍰。如事業單位對危害預防有疑問，可撥打1999，或向台中市勞動檢查處04-23550553洽詢。

市府表示，「台中水情」APP可查詢淹水、土石流、避難場所等水情資訊並了解最新鋒面動向，只要在App Store或Google Play搜尋「台中水情」即可免費下載安裝，隨時隨地掌握在地最新水情，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報。

 

 

關鍵字豪雨熱帶性低氣壓停班停課沙包防災中心
鐵路穀倉違法囤煤灰　業者移送法辦屏豪雨萬年溪水暴漲　今晚停班停課

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan