豪雨來襲　中市晚間6時起停班停課

因應熱帶性低氣壓帶來豪雨侵襲，台中市災害應變中心於下午4時二級開設，市長林佳龍於5時主持工作會議，要求各局處及相關單位做好各項防災整備。根據中央氣象局預報，晚間豪雨恐有致災之虞，市府也宣布今（23）日晚間6時起停止上班、停止上課。

台中市政府為防範大雨成災，水利局已備妥3萬包沙包、820塊防汛鼎塊、248部各式抽水機整備，並已完成水利局及各區公所搶修搶險開口契約，並通知待命。另，上午11時起，全市29區公所已開始發放沙包，民眾可到離住家最近的區公所，憑身分證或駕照免費領取沙包，每戶原則可領取沙包10包、公寓大廈及工商行號30包。

北屯區太原地下道昨（22）日傍晚受大雨雷擊，監視系統及抽水設備受損，導致淹水，台中市政府建設局發現後立即前往修復，並請警察局封閉並拉設警戒線，抽水設備，於晚間7時40分修復後已排除積水，恢復車輛通行，即時監視系統持續搶修，今日傍晚也全數完成，恢復正常運作。

此外，日前急降豪雨造成台灣大道榮總附近積水，及花博葫蘆墩圳周邊積淹水情形，水利局也已派員加強監看巡檢及管理，另南屯溪水閘門攔污柵，已先拆除加強通水順暢。此外，在大里溪水系周邊也建置完成6座抽水站，包括五張犁、中興、后溪底、湖日、車籠埤抽水站及光明排水簡易抽水站，已完成溫機待命，降低大里溪水系淹水風險。

為隨時因應災情搶修需要，都發局已整備救災排班待命人力計36名，可出勤調動之機具含迷你怪手2台、燒焊車1台、高空作業車2台、小型發電機8台、小山貓2台、卡車1台共16台相關救災機具待命。

勞工局特別提醒各營造工地，應責成專任工程人員重新檢核施工架設計強度，務必加強落實工安整理、整頓措施，並將加強列管各高風險工地確實執行，使勞工免於發生職業災害，如未依規定辦理，依職業安全衛生法最高可處30萬元罰鍰。如事業單位對危害預防有疑問，可撥打1999，或向台中市勞動檢查處04-23550553洽詢。

市府表示，「台中水情」APP可查詢淹水、土石流、避難場所等水情資訊並了解最新鋒面動向，只要在App Store或Google Play搜尋「台中水情」即可免費下載安裝，隨時隨地掌握在地最新水情，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報。