〈國泰金法說〉受美升息影響 國壽資產未實現損益剩6

國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日舉行法說會，其中旗下國壽金融資產未實現損益自今 (2018) 年第一季的 346 億元，至今年 6 月底降至 64 億元，單季蒸發 282 億元，國壽副總林昭廷表示，主要因美國升息導致金融市場利率上升，影響會計課目中攤銷成本 (AC) 項下的債券未實現損益評價。

此外，國壽仍是國泰金的主要獲利引擎，上半年投資總金額高達近 5.7 兆元，其中有近 2000 億元都加碼海外資產。

國泰金今年上半年稅後純益 360 億元，年成長 36%；每股稅後純益 (EPS)2.71 元，股東權益報酬率 (ROE)11.6%，金控資本適足率 132.5%，銀行資本適足率 (BIS)14.8%，第一類資本適足率 11.3%，人壽風險資本適足率 (RBC)325.2%，銀行逾放比 0.2%、備抵呆帳覆蓋率 789%。