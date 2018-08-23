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〈國泰金法說〉受美升息影響 國壽資產未實現損益剩6

鉅亨網2018/08/23 18:20
鉅亨網 / NOWnews
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國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日舉行法說會，其中旗下國壽金融資產未實現損益自今 (2018) 年第一季的 346 億元，至今年 6 月底降至 64 億元，單季蒸發 282 億元，國壽副總林昭廷表示，主要因美國升息導致金融市場利率上升，影響會計課目中攤銷成本 (AC) 項下的債券未實現損益評價。

此外，國壽仍是國泰金的主要獲利引擎，上半年投資總金額高達近 5.7 兆元，其中有近 2000 億元都加碼海外資產。

國泰金今年上半年稅後純益 360 億元，年成長 36%；每股稅後純益 (EPS)2.71 元，股東權益報酬率 (ROE)11.6%，金控資本適足率 132.5%，銀行資本適足率 (BIS)14.8%，第一類資本適足率 11.3%，人壽風險資本適足率 (RBC)325.2%，銀行逾放比 0.2%、備抵呆帳覆蓋率 789%。

根據國泰人壽統計資料顯示，上半年國壽總投資金額近 5.7 兆元，較去年上半年增加 1963 億元。若進一步觀察資產配置部分，國內股票較去年同期減碼 90 億元，國內債券則減碼 110 億元，至於國外股票和國外債券分別加碼 400 億元、1600 億元，等於有 2000 億元新錢都加碼海外資產。

此外，會中有法人表示，目前國泰產險和國泰投信的 ROE 分別為 22.6%、30.7%，均高於金控、銀行和壽險的 11.6%、11.7% 以及 10.9%，詢問國泰金對於資本配置的看法，對此，國泰金總經理李長庚表示，資本配置是長期規畫，並非看短期數字，目前已辦理 420 億元特別股增資案來充實資本，在銀行、壽險部分，增強資本的結構。

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