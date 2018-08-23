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〈霹靂法說〉新影劇作品陸續推出 下半年表現將優於上

鉅亨網2018/08/23 18:19
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霹靂 (8450-TW) 今 (23) 日召開業績發表會，霹靂財務長郭宗霖表示，下半年將有包括特展與周邊商品收入挹注，加上遊戲授權收入入帳，且第 4 季也將推出新電影與新劇集，第 3 季表現將優於上半年，下半年整體表現也會比上半年更好。

霹靂今年上半年受惠台幣與人民幣匯率走貶，每股稅後純益 1.05 元，獲利表現較去年同期大幅成長。財務長郭宗霖表示，第 3 季將有霹靂藝術科幻特展售票收入、及遊戲授權收入挹注，10 月 1 日也將推出台日合作奇幻武俠布袋戲「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」，12 月初推出最新劇集「刀說異數」，各項重量級產品將於下半年陸續推出。

除劇集與電影外，郭宗霖指出，霹靂整合唯晶數位推出的首款電競模式霹靂手遊鉅作《霹靂無雙》，目前正在公測中，此外，《老子有錢 Online》也與《霹靂震寰宇之刀龍傳說》聯名合作，推出全新的刀龍傳說機台，目前許多角色皆有授權給遊戲商進行合作，未來也可望持續擴大規模。

由於下半年將有包括特展與周邊商品收入挹注，加上遊戲授權收入入帳，且第 4 季也將推出新電影與新劇集，郭宗霖表示，霹靂第 3 季表現將優於上半年，而下半年整體表現將比上半年更好。法人預估，霹靂第 3 季每股純益可望上看 1 元。

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關鍵字霹靂郭宗霖特展挹注遊戲劇集展望財務營收獲利文創headline
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