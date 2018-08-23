〈霹靂法說〉新影劇作品陸續推出 下半年表現將優於上

霹靂 (8450-TW) 今 (23) 日召開業績發表會，霹靂財務長郭宗霖表示，下半年將有包括特展與周邊商品收入挹注，加上遊戲授權收入入帳，且第 4 季也將推出新電影與新劇集，第 3 季表現將優於上半年，下半年整體表現也會比上半年更好。

霹靂今年上半年受惠台幣與人民幣匯率走貶，每股稅後純益 1.05 元，獲利表現較去年同期大幅成長。財務長郭宗霖表示，第 3 季將有霹靂藝術科幻特展售票收入、及遊戲授權收入挹注，10 月 1 日也將推出台日合作奇幻武俠布袋戲「Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀 2」，12 月初推出最新劇集「刀說異數」，各項重量級產品將於下半年陸續推出。