亞運／感動！中華隊第5金　舉重郭婞淳235公斤摘金

2018雅加達亞運，我國重點奪牌項目舉重今(23)晚登場，挺舉亞運、世界紀錄保持人郭婞淳在女子58公斤級，最終以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總計235公斤，拿下我國舉重亞運第1金，同時為中華隊第5金。

郭婞淳今日在女子58公斤級，開賽設定的抓舉開把重量為100公斤、挺舉130公斤，皆是7名參賽選手中最重的。

郭婞淳第一次抓舉輕鬆完成，第二次抓舉103公斤成功，第三次挑戰105公斤成功。頭號勁敵里約奧運金牌、泰國名將蘇甘雅同樣以抓舉103公斤緊追在後。