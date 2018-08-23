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亞運／感動！中華隊第5金　舉重郭婞淳235公斤摘金

記者鍾東穎／綜合報導2018/08/23 19:34
▲郭婞淳（圖／中華奧會提供）
▲郭婞淳（圖／中華奧會提供）

2018雅加達亞運，我國重點奪牌項目舉重今(23)晚登場，挺舉亞運、世界紀錄保持人郭婞淳在女子58公斤級，最終以抓舉105公斤、挺舉130公斤，總計235公斤，拿下我國舉重亞運第1金，同時為中華隊第5金。

郭婞淳今日在女子58公斤級，開賽設定的抓舉開把重量為100公斤、挺舉130公斤，皆是7名參賽選手中最重的。

郭婞淳第一次抓舉輕鬆完成，第二次抓舉103公斤成功，第三次挑戰105公斤成功。頭號勁敵里約奧運金牌、泰國名將蘇甘雅同樣以抓舉103公斤緊追在後。

接著挺舉，蘇甘雅先上場，第三次挑戰最重的123公斤成功，但郭婞淳在拿手的挺舉部分，第一次試舉就以125公斤成功，超越蘇甘雅，鎖定金牌，最終第三舉挑戰破紀錄143公斤，可惜失敗最後以130公斤，總和235公斤奪金。

上屆仁川亞運前夕，郭婞淳在練習時不慎遭槓鈴壓傷右大腿股外側肌，造成肌肉80％斷裂，一度以為無緣出賽，最終她以抓舉95公斤、挺舉124公斤、總和219公斤獲得第4名，與獎牌擦身而過。

失利過後，郭婞淳重頭來過，在2016年里約奧運奪得舉重女子58公斤級摘銅，並於2017年世大運58公斤級，以挺舉142公斤，同時改寫大會和世界紀錄，並以總和249公斤奪下金牌，年底第2度奪得世界舉重錦標賽金牌。

此屆亞運，舉重本來有奪金「雙保險」郭婞淳和許淑淨，不過許淑淨因傷退役，郭婞淳擔起奪金重責，這次還擔任開幕式中華隊掌旗官，今日更成功拿下我國本屆亞運舉重第一面獎牌，同時為中華隊第5金。

關鍵字亞運舉重郭婞淳
亞運第一次　郭婞淳奪台灣舉重首金李洋一日兩戰告捷　輕鬆闖進16強

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