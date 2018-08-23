亞運／李洋一日兩戰皆告捷　輕鬆闖進16強

雅加達奧運羽球單項賽事今(23)日全面開打，我國雙打共有6對組合出戰，不過目前已經有3組遭到淘汰。而單日兩戰的李洋，今天狀態保持得相當不錯，目前男雙和混雙都已經確定晉級。
前天剛比完男團4強賽，今日就必須投入亞運雙打項目16強門票的爭奪，李洋體能卻似乎沒受影響，今天首戰先和許雅晴搭配混雙，兩人面對泰國組合P.Supajirakul/N.Phuangphuapet，遇到相當大的挑戰，不過雖然比數很接近，但「李許配」還是以21:17、22:20順利過關。
接著他又在晚間和李哲輝搭檔男雙，面對實力稍遜一截的馬爾地夫組合，「雙李配」首局打出誇張的21:4，第2局也沒有受到太大的挑戰、以21:7拿下，輕鬆晉級16強。
至於陳宏麟/王齊麟首場比賽的對手是南韓新生代組合金元昊/徐承宰。首局「雙麟配」似乎還沒找到狀態，以12:21迅速讓出，不過次局他們拿出世界前10該有的水準，以21:15扳回一城。第3局雙麟配開局取得領先，但之後卻被南韓組合給追過，最終以17:21落敗，首輪就出局。
女雙方面，陳曉歡/胡綾芳以13:21、14:21不敵馬來西亞組合鄒美君/李明艷；而我國的第一女雙許雅晴和吳玓蓉稍後則是要對上澳門組合。
而另外一組混雙王齊麟/李佳馨同樣對上大馬的組合賴潔敏/吳順發，但他們出師不利，首局先以12:21輸掉，第2局又以16:21讓出，無緣晉級。