亞運／李洋一日兩戰皆告捷　輕鬆闖進16強

雅加達奧運羽球單項賽事今(23)日全面開打，我國雙打共有6對組合出戰，不過目前已經有3組遭到淘汰。而單日兩戰的李洋，今天狀態保持得相當不錯，目前男雙和混雙都已經確定晉級。

前天剛比完男團4強賽，今日就必須投入亞運雙打項目16強門票的爭奪，李洋體能卻似乎沒受影響，今天首戰先和許雅晴搭配混雙，兩人面對泰國組合P.Supajirakul/N.Phuangphuapet，遇到相當大的挑戰，不過雖然比數很接近，但「李許配」還是以21:17、22:20順利過關。

接著他又在晚間和李哲輝搭檔男雙，面對實力稍遜一截的馬爾地夫組合，「雙李配」首局打出誇張的21:4，第2局也沒有受到太大的挑戰、以21:7拿下，輕鬆晉級16強。