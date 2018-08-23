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中央社

榮民娶鄒族公主 百歲生日談養生

中央社2018/08/23 18:13
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者江俊亮嘉義縣23日電）百歲榮民陳得九早年娶鄒族公主為妻，退休後長住嘉義縣阿里山鄉，今天提前慶祝百歲大壽。身體硬朗的他說，自己沒什麼養生之道，「就是每天小酌一杯高粱酒」。

嘉義榮民服務處長郭豫臨今天率領同仁及退輔會榮欣志工，前往阿里山鄉新美村，提前為民國7年出生的陳得九慶祝百歲大壽，並轉贈總統蔡英文、行政院長賴清德致贈的壽屏，以及退輔會致贈的金牌。

出生江蘇淮陰的陳得九，早年隨國軍部隊來台，民國40年陸軍上兵退伍後，自謀生計，在北部一所省立護專擔任行政職務，協助試卷印刷等工作。

在護專服務期間，陳得九經友人介紹，認識了從嘉義縣吳鳳鄉（今阿里山鄉）北上讀書的鄒族公主汪永貴。

當年負笈北上就讀育達初級商業學校（育達商職前身）的汪永貴，是鄒族頭目的女兒，也是現今達邦社頭目汪俊松的姑姑，與陳得九相差12歲。

濃眉大眼的汪永貴，與身高180公分的陳得九愛情長跑後，決定攜手一生；婚後育有2子2女，60多年來夫妻相守相持，鶼鰈情深，令人羨慕。

陳得九一家人原本長住北部，退休後，子女考量山上空氣新鮮、環境純樸，20多年前搬回阿里山鄉汪永貴的老家，目前有1子1女悉心照顧。

身體仍十分硬朗的陳得九，除了因年歲已大，行動較緩慢外，記憶力仍相當好，而且個性開朗，身材保持得不錯，很難看出有百歲之齡。

陳得九說，自己並沒有特別的養生之道，每天小酌一杯高粱酒、抽抽菸，就是生活上最大的調劑。

家人說，陳得九每天只喝一小杯高粱酒，而且愛吃重口味食物；如果食物煮得太淡，他還會碎念，顛覆了一般人對長壽者的飲食與養生觀念。

郭豫臨感謝陳得九早年對國家的奉獻，少壯時投身軍旅、職場，與妻子汪永貴建立美滿家庭；如今老夫妻身體健康、子女在旁用心照顧，共享天倫；住在北部的子女也經常回家探視，令人欣羨。

酒後請勿開車，未成年請勿飲酒。（編輯：施燕飛）1080823

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