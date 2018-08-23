賴清德：兩岸關係變化不可歸責於台灣

其中之一是兩岸政策，賴正鎰說，中華民國與薩爾瓦多斷交，台灣對外貿易有40%銷到中國，美中又正值貿易戰，台灣企業可能受到衝擊，關心政府未來的兩岸政策，將把台灣帶到哪個方向。

（中央社記者劉麗榮台北23日電）行政院長賴清德今天說，兩岸關係的維護雙方都有責任，中國不必硬要台灣接受一個中國原則的九二共識，硬要台灣接受，這樣的兩岸關係變化，不可歸責於台灣的政府。

賴清德致詞時回應指出，總統蔡英文的兩岸政策非常具體，對中國善意不變、承諾不變、不會走對抗的回頭路，也不會在壓力下屈服，請大家支持。

賴清德說，兩岸關係的維護，雙方都有責任，中國不必硬要台灣接受一個中國原則的九二共識，台灣前途只有2300萬人有權決定，任何一個人或政黨，哪怕是總統或執政黨，都不宜替人民先決定未來要統還是獨，應該要尊重人民的決定，這點應該是全國人民的共識。

賴清德進一步說，中國並沒有顧慮到台灣是自由、民主與法治國家，硬要台灣接受不為全國人民接受的前提，「這樣的兩岸關係的變化，不可歸責於台灣的政府」。

他也希望大家經營企業，要讓中國知道台灣人民的心聲和蔡總統的善意，用對話取代對抗，用交流取代圍堵，先求同存異，透過交流取得彼此理解、了解、諒解與和解，兩岸和平發展，相信對兩岸人民才是好的事情。

談到美中貿易衝突，賴清德說，政府非常重視，蔡總統主持對外經貿戰略會議，充分掌握美中貿易變化，提出因應戰略計畫。重點是優先保障台商權益，如果台商有碰到任何困難，政府會做後盾予以協助。

賴清德說，政府隨時掌握美中貿易衝突對各個產業的變化，第一波、第二波的關稅調整，對台灣初期影響並不大，會持續關心。

談到85度C事件，是否對企業造成困擾，賴正鎰說，企業經營方面，當然比較期待在各種穩定和諧狀況下，好好經營企業，碰到這種問題大家都很關心，盡量好好經營企業，不去碰觸政治問題，這是大家共同的心聲。（編輯：林興盟）1070823