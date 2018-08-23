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老大公的移動城堡　杜振豪紙糊工藝傳承中元祭典

記者陳志仁／基隆報導2018/08/23 19:53
▲文化總會今（23）日在基隆文化中心舉辦「匠人魂#11紙糊篇」影片發布記者會，介紹台灣最年輕的文化資產保存者─基隆紙糊工藝師杜振豪。（圖／基隆市政府提供）
▲文化總會今（23）日在基隆文化中心舉辦「匠人魂#11紙糊篇」影片發布記者會，介紹台灣最年輕的文化資產保存者─基隆紙糊工藝師杜振豪。（圖／基隆市政府提供）

文化總會今（23）日在基隆文化中心舉辦「匠人魂#11紙糊篇」影片發布記者會，介紹台灣最年輕的文化資產保存者─基隆紙糊工藝師杜振豪，帶大家看見台灣中元慶典中的重要民俗文化「水燈頭製作」，向台灣中元慶典中不可或缺的民俗藝術致敬。

基隆市政府表示，文化總會副會長江春男親自主持「匠人魂」影片發布的記者會由，基隆市長林右昌與文化總會秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶也都到場共襄盛舉；江春男致贈一面特製的手工刺繡「匠人魂」錦旗，表彰基隆紙糊工藝師杜振豪的成就，基隆市劉唐杜姓宗親會的許多宗長也都到場共享榮耀。

林右昌說，基隆中元祭最重視一整月的科儀，繁複的儀式背後，代表著基隆人對老大公敬畏之心、悲天憫人的精神，杜振豪老師製作的水燈首，是整個中元祭的高潮，傳統認為水燈首做得越大，代表宗親會越氣派、越興旺；此外，除欽佩杜振豪右手剪髮、左手剪紙的「陰陽手」，更期許這樣的技藝能夠繼續傳承下去。

為紀錄台灣百工百業生態、文化創意工作，文化總會訪尋隱身巷弄角落的在地職人，在傳統技藝與創新技藝領域中尋找文創職人，並自2017年8月起推出《匠人魂》系列影片，形成台灣精神的底蘊；此次更配合中元節，發布《匠人魂》#11紙糊篇，帶大家看見台灣元節慶典中的重要民俗文化。

《匠人魂》#11紙糊篇取名「老大公的移動城堡」，介紹年僅28歲的基隆紙糊工藝師杜振豪，現職是美髮師，在15歲那年迷上紙糊水燈頭，2011年杜振豪所屬的劉唐杜宗親會為當年度主普，由他負責水燈頭製作，搭建基隆史上最大的水燈頭，2012年杜振豪被登錄為文化部文化資產技術保存者。

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