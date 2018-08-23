美中貿易戰再升級 中國學者：已引起民眾恐懼

（中央社台北23日電）面對美中貿易戰不斷升級，中國人民大學經濟學教授黃衛平表示，貿易戰對中國實體經濟的影響微乎其微，但「無疑在（中國）民眾中引起了恐懼」，心理效應是大於實際效應的。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，黃衛平認為，美國對中國產品的懲罰性關稅，首先是一種「心理戰的手段」。在美中貿易戰中，心理上的效應要大於實際效應，民眾中的確存在恐懼。至於實體經濟，影響則是微乎其微的。

黃衛平說，美國總統川普推出的懲罰性關稅，總量上不過是中國一個中型城市的房地產交易量。但「這不是錢的問題」，對中國經濟來說，民眾的恐懼才是更大的問題。