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中央社

美中貿易戰再升級 中國學者：已引起民眾恐懼

中央社2018/08/23 18:22
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北23日電）面對美中貿易戰不斷升級，中國人民大學經濟學教授黃衛平表示，貿易戰對中國實體經濟的影響微乎其微，但「無疑在（中國）民眾中引起了恐懼」，心理效應是大於實際效應的。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，黃衛平認為，美國對中國產品的懲罰性關稅，首先是一種「心理戰的手段」。在美中貿易戰中，心理上的效應要大於實際效應，民眾中的確存在恐懼。至於實體經濟，影響則是微乎其微的。

黃衛平說，美國總統川普推出的懲罰性關稅，總量上不過是中國一個中型城市的房地產交易量。但「這不是錢的問題」，對中國經濟來說，民眾的恐懼才是更大的問題。

報導指出，數週以來，中國民眾持續討論，且緊張地猜測美中貿易戰可能帶來的後果。雖然官方在控制輿論，但越來越多的人似乎在為最壞的結果作準備。盡管中國有嚴格的外匯管制，還是有很多人想辦法把手中的人民換成美元、歐元或黃金。

這項報導提到，中國一名基金經理人試圖攜帶大量金條離開中國。諸如此類的案例，在中國社群網站上把焦躁不安的氣氛炒得更濃。

根據報導，中國決策層指令各銀行，從個人美元帳戶提取現金，不得超過5000美元，否則客戶須向銀行說明理由為何。然而，這並不是公開的正式規定，是查不到明文出處的。（編輯：邱國強）1070823

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