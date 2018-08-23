有雷／《延禧》瓔珞「計中計」幹掉順嬪　一招勾回皇上

宮鬥劇《延禧攻略》劇情邁向高潮，「令妃」魏瓔珞（吳謹言飾）的貼身宮女明玉，因為過去侍奉純妃時，身體被埋入數十根針，其中有一根針已到心肺，性命垂危，這讓本來要嫁給海蘭察的明玉有所顧忌，在順嬪（張嘉倪）有意無意的慫恿下自殺，讓瓔珞悲痛萬分。
瓔珞看到明玉穿著大紅嫁衣、在胸口上插了一把金色剪刀，悲痛欲絕不願見任何人。隔日獨自跑到富察皇后過去所住的長春宮，擦拭桌椅、像過去擔任宮女時一般。但同時間，順嬪得知瓔珞失蹤，便洩露此事給傅恆（許凱飾）知道，了解瓔珞的他，隨即前往長春宮，正當兩人在講話之際，狡詐的順嬪也命人跟乾隆皇帝（聶遠飾）通報此事，讓十分在意瓔珞的皇帝親自前往查證，見到兩人幽會便氣得轉身就走。
▲明玉自殺。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.23）
▲傅恆跑去長春宮找瓔珞，還被皇上撞見。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.23）
而後瓔珞遭順嬪陷害被幽禁在延禧宮，順嬪更慫恿傅恆、瓔珞私奔，但瓔珞、皇帝早看穿順嬪的詭計，兩人都默不作聲、順勢踏入圈套。事跡敗露的順嬪想刺殺皇上不成，反倒以裝瘋留有一命，永生被囚禁在宮中。
▲順嬪詭計被識破。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.23）
最後皇上質問瓔珞為何明明知道順嬪的心思，卻又不戳破，是不是想讓他著急？瓔珞則反問，皇上日日寵愛順嬪，是不是想讓她吃醋？知道瓔珞懷孕的皇上，最終忍不住問出口：「朕這麼冷落妳、試探妳，就想明白，妳到底有沒有把朕放在心裡？」瓔珞則回：「一個女人，只會為她心愛的男人生孩子。」讓皇上龍心大悅，自此之後，瓔珞可說是打贏所有宮中的關卡，成為笑到最後的妃嬪。
▲瓔珞、皇帝終於坦白彼此心意。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.23）
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