有雷／《延禧》瓔珞「計中計」幹掉順嬪　一招勾回皇上

宮鬥劇《延禧攻略》劇情邁向高潮，「令妃」魏瓔珞（吳謹言飾）的貼身宮女明玉，因為過去侍奉純妃時，身體被埋入數十根針，其中有一根針已到心肺，性命垂危，這讓本來要嫁給海蘭察的明玉有所顧忌，在順嬪（張嘉倪）有意無意的慫恿下自殺，讓瓔珞悲痛萬分。

瓔珞看到明玉穿著大紅嫁衣、在胸口上插了一把金色剪刀，悲痛欲絕不願見任何人。隔日獨自跑到富察皇后過去所住的長春宮，擦拭桌椅、像過去擔任宮女時一般。但同時間，順嬪得知瓔珞失蹤，便洩露此事給傅恆（許凱飾）知道，了解瓔珞的他，隨即前往長春宮，正當兩人在講話之際，狡詐的順嬪也命人跟乾隆皇帝（聶遠飾）通報此事，讓十分在意瓔珞的皇帝親自前往查證，見到兩人幽會便氣得轉身就走。