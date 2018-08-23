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〈志超法說〉筆電+光電板占營收7成 正積極切入伺服

鉅亨網2018/08/23 18:33
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PCB 廠志超科技 (8213-TW) 光電及 NB 板接單占營收 7 成，今年上半年 NB 板出貨量直追全球最大瀚宇博德 (5469-TW)，公司副總經理胡秀杏今 (23) 日透露，志超將循原有資訊科技供應鏈客戶管道，爭取伺服器厚板訂單，目前正在認證中。

志超去年營收比重分布來看，LCD 光電板占 41% 比重最高，NB 板占 29%，TV 板占 10%，Light Bar 板占 6%，汽車板占 5%，工業用板占 4%，觸用板占 2%，SSD 板占 1%；胡秀杏說，今年上半年比重並沒有太大改變，志超正循原有生產、供應 NB 板的產業體系管道爭取進一步切入伺服器厚板訂單，目前也正在尋求認證。

志超第 2 季營收 58.07 億元，毛利率 12.23%，季增 0.8 個百分點，年減 1.58 個百分點，在匯兌收益挹注下，稅後純益 1.82 億元，季增 31.22%，年增 8.12%，每股純益 0.74 元。累計上半年營收 110.98 億元，毛利率 11.85%，年減 1.37 個百分點，稅後純益為 3.21 億元，年增 5.31%，每股純益為 1.31 元。

志超 7 月營收為 21.57 億元，創單月營收史上第 4 高，月增 14.1%，年增 7.38%，胡秀杏表示，7 月營收沒有明顯提高，營收走揚主要只是匯率因素造成，第 3 季在營收帶動下，毛利率也將同步提高。

志超目前訂單能見度已提高到 3-5 周，優於第 2 季的 2-3 周。

志超目前兩岸 PCB 月產能約 900 萬平方呎，產能分布包括台灣桃園、高雄，大陸的中山、無錫、蘇州、江陰及四川遂寧，其中並以無錫的月產能 200 萬呎最高。

志超日 K 線圖

 

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