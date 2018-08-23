新台幣貶6分 鮑爾24日談話是關鍵

（中央社記者潘姿羽台北23日電）新台幣兌美元今天以30.79元作收，貶值6分，短期料將持續盤整。外匯交易員提醒，若美國聯準會主席鮑爾24日於央行年會的發言偏向保守，很可能讓美元走弱、新台幣轉強。

近期國際局勢紛擾，不只土耳其貨幣里拉暴跌的事件餘波盪漾，美中貿易戰也持續惡化，23日又啟動新一波的關稅制裁，造成股匯市動盪。

外匯交易員指出，儘管匯市對上述外在變數的反應不如第一時間那麼劇烈，但影響依舊存在，預估短期新台幣都會呈現盤整趨勢。

日前美國總統川普放話，直指他對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）升息的做法「不是很高興」；外匯交易員也說，一年一度的全球央行年會召開後，鮑爾預計於24日發表談話，其談話內容及表露態度也將牽動新台幣匯率變化。