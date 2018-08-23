新台幣貶6分 鮑爾24日談話是關鍵

（中央社記者潘姿羽台北23日電）新台幣兌美元今天以30.79元作收，貶值6分，短期料將持續盤整。外匯交易員提醒，若美國聯準會主席鮑爾24日於央行年會的發言偏向保守，很可能讓美元走弱、新台幣轉強。
近期國際局勢紛擾，不只土耳其貨幣里拉暴跌的事件餘波盪漾，美中貿易戰也持續惡化，23日又啟動新一波的關稅制裁，造成股匯市動盪。
外匯交易員指出，儘管匯市對上述外在變數的反應不如第一時間那麼劇烈，但影響依舊存在，預估短期新台幣都會呈現盤整趨勢。
日前美國總統川普放話，直指他對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）升息的做法「不是很高興」；外匯交易員也說，一年一度的全球央行年會召開後，鮑爾預計於24日發表談話，其談話內容及表露態度也將牽動新台幣匯率變化。
外匯交易員說明，川普已經表態不滿鮑爾，如果鮑爾透露出對升息的態度轉趨保守、暫緩升息步調，將導致美元轉弱、新台幣走升。
外匯交易員坦言，川普可以說是牽動雙率的關鍵因子，除了可能影響聯準會的升息動向，美中貿易的戰火看起來短期也不會停歇，因此預估新台幣將維持盤整趨勢好一陣子。
新台幣兌美元今天開盤價為30.736元，最高30.73元、最低30.793元，收盤價30.79元、貶值6分。台北與元太外匯經紀公司總成交量為11.18億美元。（編輯：張良知）1070823