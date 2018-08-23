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中央社

美中貿易戰影響 特力啟動東南亞布局

中央社2018/08/23 18:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北23日電）因應美中貿易戰，特力啟動東南亞供應鏈布局，組織將進一步擴大，盼集合多方之力提升當地供應鏈成熟度；另外，中國零售事業閉店計畫暫告一段落，今年虧損有望下降。

特力今天舉行業績發表會，特力集團主要區分為零售事業群與貿易事業群，今年上半年營收分別為新台幣95.3億元與100.3億元，零售事業橫跨兩岸，貿易事業則擴及歐、美、紐澳、東南亞與印度。

針對美中貿易戰，特力集團執行長童至祥今天表示，目前特力集團的業績未受影響，但在關稅清單內的品類包括手工具類，初估有40億至50億元的規模，未來關稅可能會提高，但這些產品還是以中國製造最便宜，且在美設廠不容易，因此除積極和客戶溝通，也著手找尋東南亞、印度等替代方案。

童至祥說明，特力合作的供應商有上千家，遍及大陸、東南亞、台灣、印度，其中大陸的占比超過一半，特力著手啟動東南亞供應布局，組織將進一步擴大，目前朝向和當地夥伴合作的方式進行，但當地供應鏈成熟度仍待加強，舉例來說，中國的供應鏈可能耗費了10多年建立，若借助台商與中國廠商的力量，或許就能大幅縮短東南亞供應鏈的學習曲線。

特力集團去年全年合併營收新台幣369.63億元，營業淨利9.6億元，稅後盈餘8.23億元，年增率21.74%，每股盈餘(EPS)為1.61元，較前年同期增加0.28元。今年上半年每股賺0.87元

針對中國零售事業發展重點，童至祥坦言，中國業務是特力的「心頭之痛」，進入市場至今沒賺錢，近期關掉經營不善店點、陸續開設2間HOLA新型態概念店，並攜手蘇寧易購跨業合作。特力今年7月關掉2間HOLA後，在中國通路僅剩24間，虧損金額將進一步下降，後續暫時無閉店計劃，將持續提升營運效率。

針對台灣零售事業，特力將執行3大經營策略，包括第一、積極強化自有品牌銷售提升毛利，第二、因為網路崛起衝擊全球零售業，特力布局新零售，去年12月特力家透物網上線，整合零售各通路資源，今年上半年，特力屋電子商務營收占比已超過6%，HOLA約是5%。第三、特力也擴展品牌代理，尋求成長動能，特力已經代理KitchenAid、Crate&Barrel等15個品牌，品牌代理去年達11億元業績，今年上半年營收已經年成長26%。

而服務全球大型零售通路客戶的貿易事業部分，特力已提供全方位整合的模組化服務，將是未來營收成長動能潛力所在，此外，特力表示，北美市場活洛，帶動貿易成長，其中Walmart上半年出貨量較去年同期雙位數成長，Hilman訂單挹注，截至上半年為止出貨金額較去年同期的20億元，成長至30億元，同時，特力也和Amazon合作，採購代理事業也增加北美零售商Staples，有望挹注營收動能。（編輯：林興盟）1070823

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