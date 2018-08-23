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華研受惠網易雲授權收入助攻 下半年獲利動能可期

鉅亨網2018/08/23 18:56
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華研 (8446-TW) 今 (23) 日召開業績說明會，華研總經理何燕玲表示，今年上半年在網易雲授權收入貢獻下，授權收入營收較去年同期大幅成長，推升獲利動能，今年全年大型演唱會共 15 場，下半年將有 5 場演唱會接續登場，可望持續挹注營收表現。

華研上半年營收比重分別為演藝經紀收入 60%、授權收入 36% 與實體產品收入 4%，何燕玲指出，上半年授權收入比重較去年同期的 28% 增加 8 個百分點，主要原因在於網易雲授權收入從今年第 2 季開始貢獻，帶動授權收入營收由去年上半年的 1.8 億元、成長至 3.08 億元，授權收入目前採取每月認列模式。

演藝經紀收入部分，何燕玲指出，今年整體大型演唱會約 15 場，上半年已演出 10 場，下半年包括動力火車 2 至 3 場演唱會、及林宥嘉的 3 場演唱會將登場，不過，她也強調，演唱會場數並不一定與營收成正比，如 2016 年演唱會場次較 2017 年少，但當年度對演藝經紀收入的營收貢獻卻較多。至於實體產品銷售佔比雖少，但毛利相對較高。

何燕玲表示，今年 3 月起與網易雲進行策略合作，網易雲用戶數約 6900 萬人，較先前的授權合作對象用戶規模更大，因此造成授權收入大幅成長，推升獲利動能。

華研上半年合併營收 8.54 億元，年增 31.29%，毛利率 50%，年增 6 個百分點，營益率 26%，同樣年增 6 個百分點；稅後純益 2.49 億元，年增 1.12 倍，創歷史新高，每股稅後純益 4.58 元。

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