港陸交通新紀元 高鐵9月23日貫穿兩地

九鐵為港鐵旗下公司，兩者各自經營連接深圳的鐵路和市區的捷運。

香港鐵路公司行政總裁梁國權在記者會上說，政府已委託鐵路公司經營高鐵，雙方與九廣鐵路公司簽署10年營運合約。

他說，高鐵香港段通車後，有助促進香港與中國大陸的人流、貿易和旅遊往來，為港人在區域內建立1小時生活圈，並藉由中國大陸其他高鐵連接點轉往各地。

香港運輸及房屋局長陳帆今天公布上述通車日程，並形容這是香港「歷史時刻」，港人可以享受嶄新的跨境交通服務。

地鐵公司相關負責人在會上介紹，高鐵香港段全長26公里，但在大陸連接的高鐵路線長達2萬5000公里，比如可以接駁前往北京和上海等地。

由香港西九龍站開出的高鐵將連接深圳和廣州，全線被視為短途站，依次有深圳的福田、深圳北、光明城，以及廣東的虎門、慶盛、廣州南，票價由最便宜的港幣78元到247元不等。

高鐵香港站前往廣州南站只需要57分鐘，到深圳北則只要19分鐘。目前搭乘一般火車從香港前往廣州南站約需要2個小時。

高鐵香港段總站設在西九龍，屆時乘客的過境手續將會實施「一地兩檢」，即香港和大陸海關人員在西九龍站各自設立檢查點，乘客在同一站內完成過關手續。

香港泛民主派曾極力反對高鐵實施「一地兩檢」，擔心中國大陸海關和警方在港「過度執法」。

據估計，高鐵香港段通車後，每天乘客可達到7萬2500人，高峰可達9萬人，全年平均每天有8萬人。

鐵路公司預計高鐵香港段財務穩健，不需要政府補貼。1070823