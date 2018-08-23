NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房產理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
財經

豪雨帶來災情　6千戶曾停電、400多處淹水

記者彭夢竺／台北報導2018/08/23 19:06
▲高市雨量超過100毫米，市中心許多行政區也都陸續傳來淹水災情。（圖／記者郭俊暉攝）
▲高市雨量超過100毫米，市中心許多行政區也都陸續傳來淹水災情。（圖／記者郭俊暉攝）

豪雨帶來災情，經濟部水利署今（23）日晚間表示，目前南部地區曾積、淹水共有459處，其中17處已退水；台電則指出，台南地區曾造成6千戶停電，已經有5千多戶恢復供電。

截至今（23）日傍晚6點，經濟部暨水利署應變小組一級開設(台北、台中)，一級淹水警戒計有彰化縣(1鄉鎮市區)、雲林縣(2鄉鎮市區) 、嘉義縣(2鄉鎮市區)、台南市(21鄉鎮市區)、高雄市(10鄉鎮市區)、屏東縣(2鄉鎮市區)；二級淹水警戒計有彰化縣(2鄉鎮市區)、雲林縣(2鄉鎮市區) 、嘉義市(2鄉鎮市區)、台南市(16鄉鎮市區)、高雄市(8鄉鎮市區)。

災情方面，曾積淹水459處(苗栗縣1處、雲林縣1處、台南市223處、高雄市231處、屏東縣3處)，其中17處(雲林1處、台南4處、高雄12處)已退水。

水利署表示，已完成全台大型移動式抽水機1,149部整備，七河局支援13部抽水機予屏東縣政府、六河局支援5部抽水機予台南市政府、五河局2部上車待命；二河局2部、十河局3部至六河局待命。

台電也指出，台南下午豪大雨，曾造成南區、南化、安南約6000戶停電，經台電人員搶修後，已5千多戶恢復正常供電，目前僅台20線51.56K處，因土石泥流，有113戶停電，待工程單位清理泥土砂石，即儘快復電。

關鍵字台電停電豪雨淹水水利署災情
商總賴七問　盼政府拿出國家級戰略房市／公園加持　雙和小坪數當道

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan