豪雨帶來災情　6千戶曾停電、400多處淹水

豪雨帶來災情，經濟部水利署今（23）日晚間表示，目前南部地區曾積、淹水共有459處，其中17處已退水；台電則指出，台南地區曾造成6千戶停電，已經有5千多戶恢復供電。

截至今（23）日傍晚6點，經濟部暨水利署應變小組一級開設(台北、台中)，一級淹水警戒計有彰化縣(1鄉鎮市區)、雲林縣(2鄉鎮市區) 、嘉義縣(2鄉鎮市區)、台南市(21鄉鎮市區)、高雄市(10鄉鎮市區)、屏東縣(2鄉鎮市區)；二級淹水警戒計有彰化縣(2鄉鎮市區)、雲林縣(2鄉鎮市區) 、嘉義市(2鄉鎮市區)、台南市(16鄉鎮市區)、高雄市(8鄉鎮市區)。