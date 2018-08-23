豪雨帶來災情　6千戶曾停電、400多處淹水

豪雨帶來災情，經濟部水利署今（23）日晚間表示，目前南部地區曾積、淹水共有459處，其中17處已退水；台電則指出，台南地區曾造成6千戶停電，已經有5千多戶恢復供電。
截至今（23）日傍晚6點，經濟部暨水利署應變小組一級開設(台北、台中)，一級淹水警戒計有彰化縣(1鄉鎮市區)、雲林縣(2鄉鎮市區) 、嘉義縣(2鄉鎮市區)、台南市(21鄉鎮市區)、高雄市(10鄉鎮市區)、屏東縣(2鄉鎮市區)；二級淹水警戒計有彰化縣(2鄉鎮市區)、雲林縣(2鄉鎮市區) 、嘉義市(2鄉鎮市區)、台南市(16鄉鎮市區)、高雄市(8鄉鎮市區)。
災情方面，曾積淹水459處(苗栗縣1處、雲林縣1處、台南市223處、高雄市231處、屏東縣3處)，其中17處(雲林1處、台南4處、高雄12處)已退水。
水利署表示，已完成全台大型移動式抽水機1,149部整備，七河局支援13部抽水機予屏東縣政府、六河局支援5部抽水機予台南市政府、五河局2部上車待命；二河局2部、十河局3部至六河局待命。
台電也指出，台南下午豪大雨，曾造成南區、南化、安南約6000戶停電，經台電人員搶修後，已5千多戶恢復正常供電，目前僅台20線51.56K處，因土石泥流，有113戶停電，待工程單位清理泥土砂石，即儘快復電。