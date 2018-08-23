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〈國泰金法說〉談金融整併 李長庚：從國家戰略高度

鉅亨網2018/08/23 19:00
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國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日舉行法說會，針對民民併議題，國泰金總經理李長庚表示，他對政府願意開放給予高度肯定，國泰金對併購採開放態度，且較傾向合意併購，估計在整併過程會比較順暢；此外，他也提到，政策討論應從理性、全民資產的角度來思考，整併只談民營機構未納入公股，政策效益無法全面性發揮，若把公股行庫納入，金融購併充滿各種可能性和機會。

李長庚指出，從政策面來看金融整併是好事，政府願意考慮整個產業發展和整併，且願意開放非合意併購，目前海外比較少非合意併購，為市場發展政府願意開放，他給予高度的肯定。

李長庚表示，國泰金控本身也在思考整併問題，他認為，台灣產業能不能走向健康發展，包括產業和服務必須不斷提升，若市場限於殺價競爭的環境，就無法提升系統的改善和產品的研發。

因此，李長庚說，透過適度的整併，讓機構擴大規模並發展各自的專才，對整個市場發展是好的，國泰金也在思考在台灣金融市場扮演的角色，目前在茁壯的同時，不排除各種併購的可能性，但也不會為了併購而併購，若有機會可加速成長，在合理條件下會保持彈性，一旦有機會，將會積極評估。

整體來看，李長庚指出，台灣金融市場確實需要整併，亞洲地區包括韓國、日本、馬來西亞、泰國、新加地等都有大型整併案發生，政府要思考並非個別公司整併，而是要把層次拉高到國對國、產業對產業的競爭戰略。

李長庚說，政策討論應從理性、全民資產的角度來思考，整併只談民營機構，未納入公股，政策效益無法全面性發揮，若把公股行庫納入，金融購併充滿各種可能性、價值與機會。

他也說，公股行庫行員是通過國家考試，這也意味行員素質優秀，但是受到環境規範、干預，導致績效貢獻無法完全發揮。

媒體進一步追問，這是否意味著國泰金有併購公股行庫的打算？對此，李長庚強調，目前國泰金內部並沒有討論公股行庫併購問題。

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