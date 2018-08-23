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中央社

IS首腦錄音現聲 要追隨者堅持不懈

中央社2018/08/23 18:56
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社貝魯特22日綜合外電報導）激進組織伊斯蘭國（IS）公布新錄音內容，據稱是其難以捉摸的領導人巴格達迪將近一年來首度發表談話。

美聯社報導，在這段錄音談話中，下落不明，甚至根本死生未卜的巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）敦促追隨者「堅持不懈」，繼續對抗IS在各地的敵人。

以「給病人報喜」為題的54分鐘錄音談話今天晚間由IS核心媒體機構「準則」（al-Furqan）發布。

不過錄音內容的真實性無法獨立驗證，也沒有錄音地點的任何線索。

巴格達迪的生死始終成謎。IS已失去2014年在伊拉克和敘利亞掌控的所謂哈里發國約9成領土。

據信他藏身橫跨敘利亞和伊拉克邊境地區的沙漠。他上次錄音談話在2017年9月28日發布，內容呼籲追隨者對身處各地的敵人處以火刑，並瞄準「異教徒的媒體中心」。

今天發布的錄音談話中，巴格達迪除向追隨者致上宰牲節祝福，還提到包括因美國牧師布朗森（AndrewBrunson）遭扣留而導致土耳其與美國齟齬。

若聲音證實出自巴格達迪，則他的最新消息將會更新到本月，並對他已經死亡的報導作出反駁。

巴格達迪只有2014年曾在伊拉克北方城市摩蘇爾（Mosul）公開露面過一次。有關他傷亡的報導時有所聞，包括俄羅斯官員去年稱巴格達迪「極有可能」在俄國對敘北城市拉卡（Raqqa）郊外的空襲中喪生。

但美國官員後來表示，他們相信巴格達迪仍然活著。（實習編譯：游茹渟/核稿：何宏儒）1070823

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