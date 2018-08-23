NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

李倩萍、羅文崇質疑美術館選前搶動工　新北：沒政治考量

記者陳志仁／新北報導2018/08/23 19:20
▲新北市議員李倩萍、羅文崇今（23）日召開「經費暴增！工程減量！美術館選前搶動工！」的記者會，呼籲新北市長朱立倫謹守「看守期」職責。（圖／陳志仁攝影，2018.08.23）
▲新北市議員李倩萍、羅文崇今（23）日召開「經費暴增！工程減量！美術館選前搶動工！」的記者會，呼籲新北市長朱立倫謹守「看守期」職責。（圖／陳志仁攝影，2018.08.23）

新北市議員李倩萍、羅文崇今（23）日召開「經費暴增！工程減量！美術館選前搶動工！」的記者會，直指新北市政府10年來不積極作為，選舉在即才在搶動工，無視議會審議程序逕自增加預算，甚至企圖減項招標。

羅文崇指出，新北市美術館自民國97年獲行政院補助啟籌備，規劃十年，期間不見市府積極，直至去年1月、3月、8月、10月至今年6、7月，接連六次招標未果，不禁讓人懷疑是在選前補進度，從趕「啟用｣變成搶「動工｣；此外，今年6月市府更在未經議會同意下逕自加碼4億，經過2次調增經費，計畫經費從16.9億增加為17.7億，再攀升至21.7億，市府明顯「程序放兩旁，選舉擺中間」。

李倩萍呼籲新北市長朱立倫謹守「看守期」職責，尤其市府8年來，工程經費超過15億的才12案，超過20億的不過6案，平均1年還不到1案！這難道稱不上是重大工程嗎？李倩萍說，就算招標出去，美術館施工及營運管理勢必落在繼任市府期間，如此鉅額的重大工程需周全規劃，現已多次流標，更應謹慎評估，不應為了選舉倉促草率處理。

新北市政府文化局表示，本案自96年升格前就持續依進度及採購法程序推動，沒有任何政治考量，之前工程遇到問題依法檢討，且依進度持續推動，這才是負責任的作法，況且本案到目前為止的逐年經費，都經過議會審議通過，如果任意停止才是不尊重議會；強調所有的檢討與修正均依法律規定進行，預算應合理編列，方能吸引負責任的廠商參與投標，提升公共工程品質。

關鍵字李倩萍羅文崇朱立倫新北市美術館新北市政府文化局
創意彩繪神豬賽　日本學子首度交流迎花博　中市環境改造競賽開跑

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan