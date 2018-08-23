李倩萍、羅文崇質疑美術館選前搶動工　新北：沒政治考量

新北市議員李倩萍、羅文崇今（23）日召開「經費暴增！工程減量！美術館選前搶動工！」的記者會，直指新北市政府10年來不積極作為，選舉在即才在搶動工，無視議會審議程序逕自增加預算，甚至企圖減項招標。
羅文崇指出，新北市美術館自民國97年獲行政院補助啟籌備，規劃十年，期間不見市府積極，直至去年1月、3月、8月、10月至今年6、7月，接連六次招標未果，不禁讓人懷疑是在選前補進度，從趕「啟用｣變成搶「動工｣；此外，今年6月市府更在未經議會同意下逕自加碼4億，經過2次調增經費，計畫經費從16.9億增加為17.7億，再攀升至21.7億，市府明顯「程序放兩旁，選舉擺中間」。
李倩萍呼籲新北市長朱立倫謹守「看守期」職責，尤其市府8年來，工程經費超過15億的才12案，超過20億的不過6案，平均1年還不到1案！這難道稱不上是重大工程嗎？李倩萍說，就算招標出去，美術館施工及營運管理勢必落在繼任市府期間，如此鉅額的重大工程需周全規劃，現已多次流標，更應謹慎評估，不應為了選舉倉促草率處理。
新北市政府文化局表示，本案自96年升格前就持續依進度及採購法程序推動，沒有任何政治考量，之前工程遇到問題依法檢討，且依進度持續推動，這才是負責任的作法，況且本案到目前為止的逐年經費，都經過議會審議通過，如果任意停止才是不尊重議會；強調所有的檢討與修正均依法律規定進行，預算應合理編列，方能吸引負責任的廠商參與投標，提升公共工程品質。