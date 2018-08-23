李倩萍、羅文崇質疑美術館選前搶動工　新北：沒政治考量

新北市議員李倩萍、羅文崇今（23）日召開「經費暴增！工程減量！美術館選前搶動工！」的記者會，直指新北市政府10年來不積極作為，選舉在即才在搶動工，無視議會審議程序逕自增加預算，甚至企圖減項招標。

羅文崇指出，新北市美術館自民國97年獲行政院補助啟籌備，規劃十年，期間不見市府積極，直至去年1月、3月、8月、10月至今年6、7月，接連六次招標未果，不禁讓人懷疑是在選前補進度，從趕「啟用｣變成搶「動工｣；此外，今年6月市府更在未經議會同意下逕自加碼4億，經過2次調增經費，計畫經費從16.9億增加為17.7億，再攀升至21.7億，市府明顯「程序放兩旁，選舉擺中間」。