〈志超法說〉陸環保法規趨嚴影響 PCB設備支出及處

針對中國大陸雷厲風行環保法規，已造成建滔集團旗下深圳達信因排汙不合規定，無法繼續生產，將在 9 月 30 日前關廠解散。PCB 廠志超 (8213-TW) 副總經理胡秀杏今 (23) 日指出，此狀況有利具生產規模的大廠接單，但 PCB 廠所立即面臨的問題，則是投入環保的成本明顯提高。

胡秀杏今日出席法說會，應法人詢問提出答覆；他指出，中國大陸環保標準持續提高，就志超而言，馬上面臨的是問題是環保設備成本支出提高，另一方面，恐形成運出廠區處理的廢棄物費用增加，雖然環保設備成本增加支出，並非是年年都需的費用，但是隨著環保法規趨嚴，因此不斷進行環保設備升級，也是一筆可觀的支出。