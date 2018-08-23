NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈洪榮宏再轟陳施羽　離婚日想不起來陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

〈志超法說〉陸環保法規趨嚴影響 PCB設備支出及處

鉅亨網2018/08/23 19:09
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

針對中國大陸雷厲風行環保法規，已造成建滔集團旗下深圳達信因排汙不合規定，無法繼續生產，將在 9 月 30 日前關廠解散。PCB 廠志超 (8213-TW) 副總經理胡秀杏今 (23) 日指出，此狀況有利具生產規模的大廠接單，但 PCB 廠所立即面臨的問題，則是投入環保的成本明顯提高。

胡秀杏今日出席法說會，應法人詢問提出答覆；他指出，中國大陸環保標準持續提高，就志超而言，馬上面臨的是問題是環保設備成本支出提高，另一方面，恐形成運出廠區處理的廢棄物費用增加，雖然環保設備成本增加支出，並非是年年都需的費用，但是隨著環保法規趨嚴，因此不斷進行環保設備升級，也是一筆可觀的支出。

中國大陸為改革側品質，因此提升環保法規排汙標準，同時加強執行力，胡秀杏分析，此趨勢對具生產規模的 PCB 廠，成為有利的方向。

志超去年營收比重來看，LCD 光電板占 41% 比重最高，NB 板占 29%，兩者占營收 7 成，但由於中國大陸新世代面板廠興起，雖然志超光電板維持對三星、LGD、群創、友達等面板廠出貨，但中國面板廠京東方、惠科、華星、熊貓等當地面板廠客戶出貨比重，也持續增加中。

志超目前兩岸 PCB 月產能約 900 萬平方呎，產能分布包括台灣桃園、高雄，大陸的中山、無錫、蘇州、江陰及四川遂寧，其中無錫月產能 200 萬呎最高，今年並沒有大規模擴充產能的計畫，胡秀杏也強調，志超自日商化成併購的高雄志昱科技，目前業務也仍在打底階段。

志超日 K 線圖

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字志超headline
〈國泰金法說〉談金融整併 ...〈華為推新機〉下半年新機競...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan