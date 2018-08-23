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影／台灣跨國設計創意產業工作營　印尼學生發表成果

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/23 20:37
▲印尼瑪瑯、雅加達、泗水等地大學師生來台參加「台灣跨國設計創意產業工作營」，工作營舉辦結業式暨成果發表會，印尼學生分享他們的設計成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)
▲印尼瑪瑯、雅加達、泗水等地大學師生來台參加「台灣跨國設計創意產業工作營」，工作營舉辦結業式暨成果發表會，印尼學生分享他們的設計成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

大葉大學設藝學院獲教育部獎助，徵選33位印尼瑪瑯、雅加達、泗水等地大學師生來台參加「台灣跨國設計創意產業工作營」，工作營22、23日在大葉大學圖書館舉辦結業式暨成果發表會，印尼學生分享他們在大葉大學學習6週的APP開發與文創商品設計成果。


▲印尼瑪瑯、雅加達、泗水等地大學師生來台參加「台灣跨國設計創意產業工作營」，工作營舉辦結業式暨成果發表會，印尼學生分享他們的設計成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

大葉大學副校長葉釋仁指出，獲教育部「新南向及先進國家優秀外國青年學子來臺蹲點」計畫獎助的「台灣跨國設計創意產業工作營」，分成多媒體與文創商品兩個組別，從7月9日開始，安排了連續6週的課程，在工業設計學系主任吳婉宜、造形藝術學系主任吳汶錡、多媒體數位內容學位學程主任程仲勝等教師群帶領下，印尼學員不只是觀摩台灣的設計及文創產業發展，更透過課程與分組實作，體驗台灣的設計教育，學員可將所學帶回印尼，分享給其他學生。


▲印尼瑪瑯、雅加達、泗水等地大學師生來台參加「台灣跨國設計創意產業工作營」，工作營舉辦結業式暨成果發表會，印尼學生分享他們的設計成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

印尼瑪瑯州立大學的多尼（Dony）設計了作品「蝴蝶」，他說，他在印尼學的是視覺傳播，到台灣研習學到藍染、編織等技法，他認為蝴蝶是最漂亮的昆蟲，所以用工作營學到的技法創作蝴蝶。跟吳婉宜老師討論作品時，老師建議他蝴蝶的形象是飛舞，可以思考如何讓作品有動感，最後他透過竹子結構的設計，讓左右兩邊的蝴蝶呈現動態，完成作品很有成就感。


▲印尼瑪瑯、雅加達、泗水等地大學師生來台參加「台灣跨國設計創意產業工作營」，工作營舉辦結業式暨成果發表會，印尼學生分享他們的設計成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

印尼西普拉大學的余善琴創作了「夜燈」，她表示，在工作營學到很多設計概念，她以三角形當元素，組成了這個會發光的燈，傳達家的溫暖。


▲印尼瑪瑯、雅加達、泗水等地大學師生來台參加「台灣跨國設計創意產業工作營」，工作營舉辦結業式暨成果發表會，印尼學生分享他們的設計成果。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

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