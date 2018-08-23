曝屍荒野！南化驚現枯骨　南高彰檢警聯手偵破多年冷案

本案緣起係犯陳嫌於106年3月間具狀向彰化地方法院聲請未成年子女改定監護人案，經多次傳喚相對人王姓民眾均未到案，經社工查訪得知，王女於失蹤前曾遭犯陳嫌帶至玉井山區毆打後棄置，本案始由彰化地方檢察署交辦彰化縣政府警察局彰化分局及高雄市政府警察局湖內分局啟動偵辦，惟多次現地勘查、其女兒DNA採樣與失蹤人口比對及對犯嫌測謊等偵查作為，幾乎確認陳嫌涉案重大，但警方卻苦無尋獲死者跡證。

107年8月14日，玉井分局玉山派出所接獲報案，在南化區關山里南179線發現疑似頭骨骨骸，經玉井分局及警察局鑑識中心鑑識人員至現場勘查，共發現骨骸有22塊，隔日再尋獲骨骸11塊，現場立即由分局長楊青垂成立專案小組，指示積極偵處並實施搜山等勤務，擴大偵辦。

本案經玉山派出所所長涂瑞峰、巡佐曾立志、林進雄、黃金樑等人提供情資，一一比對排除轄區內失蹤人口，記憶中1年前曾有高雄市政府警察局某分局員警前來詢問有無發現無名屍或受傷救助之訊息，經聯繫高雄市政府警察局各分局偵查隊後，確認湖內分局有偵辦外配王民失蹤案，陳嫌自述曾在南化山區持棍重擊王女成傷等情事。案情經拼湊串連，同時將檢體送至法醫研究所，優先DNA比對其女兒，而確認係失蹤兩年多之王女無誤。

確定死者身分後，臺南地方檢察署檢察官施胤弘立即邀集高雄市警察局湖內分局、彰化縣政府警察局彰化分局、臺南市政府警察局鑑識中心、刑事警察大隊及玉井分局等單位召開專案會議，研擬後續偵查作為，本分局立即掌控陳嫌位於彰化住處及行蹤。

本案於107年8月22日在彰化市順利拘提逮捕陳嫌，起初陳嫌仍矢口否認犯行，經專案小組成員曉以大義及分局長楊青垂勸說開導下，陳嫌始卸下心防，坦承毆打被害人成傷並遺棄山區，任其自生自滅，全案順利偵破。

本案死者曝屍荒野超過兩年，能順利偵破，全賴臺南、彰化地檢署、彰化縣政府警察局彰化分局、高雄市政府警察局湖內分局、三民一分局、臺南市政府警察局鑑識中心、刑事警察大隊及玉井分局等，各個單位通力合作，群策群力，才能讓客死他鄉的王女沉冤得雪，得以安息，還給死者一個公道。