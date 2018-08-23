陳建仁視察雲林經營成果　肯定李進勇農業及觀光能量

陳建仁表示，自己曾在搭機時品嘗過東勢果菜生產合作社生產的「活力東勢」胡蘿蔔汁，對於該產品留下深刻印象，今日造訪才知道如此美味的胡蘿蔔汁來自雲林縣，對於雲林縣經營農業首都的成功深表肯定；他也讚許縣府團隊除了推動農業朝向科技與友善環境發展之外，更以補貼國產落花生倉儲費用、停收水井規費等政策穩定第一線農民的生計，未來，更期待雲林縣結合中央綠能政策，朝向農業、綠能雙首都邁進。

副總統陳建仁關心雲林縣農業及觀光建設，今(23)日在縣長李進勇、副議長蘇俊豪等地方民意代表陪同下至東勢果菜生產合作社及古坑綠色隧道交流驛站視察，肯定縣府團隊對於農業及觀光建設的經營成果。



▲陳建仁副總統稱讚及肯定李縣長率領縣府團隊所作的努力。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

陳建仁同時也肯定雲林爭取到交通部觀光局補助「雲遊3林－慢食、好行、悠遊居」計畫打造「古坑綠色隧道交流驛站」所做的努力，相信藉由人文與自然素材的整合，可以吸引更多觀光客到雲林一遊，感受雲林的慢食、好行、悠遊趣味。



▲陳建仁副總統視察古坑綠色隧道交流驛站工程進度及未來規劃。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

李進勇表示，東勢果菜生產合作社是縣內胡蘿蔔生產的重鎮，以安全、無添加為生產目標，其所生產的生鮮的胡蘿蔔甚至還外銷日本超市，深受日人喜愛，這是雲林農業的驕傲；此外，陳副總統今日也視察古坑綠色隧道交流驛站工程進度，該工程預計今(107)年10月份完工，除了是南來北往的旅客服務中心外，更將導入未來超市的經營模式，為雲林農業的經營打開新的產銷大道，感謝副總統今日的到訪捎來中央對雲林的鼓勵與肯定，縣府也會善用每一分的資源持續全力以赴，打造樂活宜居的雲林縣。



▲陳副總統及李縣長了解東勢果菜生產合作社紅蘿蔔的包裝過程。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

雲林縣東勢果菜生產合作社所打造「活力東勢」（Vigor Dong Shih, VDS）品牌，致力落實生產履歷與農藥控管，達到無農藥殘留之最高標準，所出產的胡蘿蔔、洋蔥、高麗菜、包心白菜、稻米都通過363項輸日農藥檢驗，不僅在賣場和百貨公司超市上架，更於2011年取得歐盟的GLOBALG.A.P.驗證；除了QRCode之外，更創新在每一包裝上貼上農民的照片，展現對消費者負責的誠意。



▲古坑綠色隧道交流驛站將導入未來超市的經營模式。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

「古坑綠色隧道交流驛站」位於古坑鄉綠色隧道上，總樓地板面積約817坪，斥資1億2仟萬元興建，於去(106)年10月開工，預計於今年10月完工，完工後將結合旅遊服務、多媒體互動科技營造會說故事的消費空間，規劃包括未來超市、主題餐廳、輕食餐廳、觀光巴士必經停駐站，並結合綠色隧道假日市集，作為集結各地的潮農商家，行銷交流的場域。