長虹董座：H2房市仍谷底持平 中坪數將崛起

（中央社記者韋樞台北23日電）對今年下半年房市看法，長虹建設董事長李文造今天表示，景氣仍在谷底持平，全看個案表現，價格以持平居多，不過當道多年的小坪數會逐漸轉換成換屋族為主的中坪數。

李文造及總經理李耀中、副總經理李耀民等難得父子三人同台參加都更建案「忠孝詠吉」公開記者會。李文造認為，房市景氣仍在谷底持平，全看個案表現，而且現在是小坪數當道，但一陣子熱頭過了之後，換屋族為主的中坪數建案會漸入佳境。

至於房價是否還會持續讓利，李文造指出，價格看漲看跌都很難，應該仍以持平為主，畢竟建案推出要以適合當地需求才對，若在對的區段推出不適合的產品，銷售上會非常困難。