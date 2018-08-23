長虹董座：H2房市仍谷底持平 中坪數將崛起

（中央社記者韋樞台北23日電）對今年下半年房市看法，長虹建設董事長李文造今天表示，景氣仍在谷底持平，全看個案表現，價格以持平居多，不過當道多年的小坪數會逐漸轉換成換屋族為主的中坪數。
李文造及總經理李耀中、副總經理李耀民等難得父子三人同台參加都更建案「忠孝詠吉」公開記者會。李文造認為，房市景氣仍在谷底持平，全看個案表現，而且現在是小坪數當道，但一陣子熱頭過了之後，換屋族為主的中坪數建案會漸入佳境。
至於房價是否還會持續讓利，李文造指出，價格看漲看跌都很難，應該仍以持平為主，畢竟建案推出要以適合當地需求才對，若在對的區段推出不適合的產品，銷售上會非常困難。
對於從去年下半年起逐漸回溫的豪宅交易，李文造說，現在完工銷售的豪宅都是數年前規劃興建的，但現階段並沒有建商再規劃大坪數豪宅。
因為美國或大陸實施肥咖條款而回國置產的台商，李文造說，確實是有看到這類台商在置產，但他們置產的數量並不多，可遇不可求；畢竟銷售建案還是要薄利多銷，不能全靠歸國台商來撐盤。
長虹建設股票明天除息，李文造則對此表示說，他從來不碰股票，只是偶爾看一下股價表現。
「忠孝詠吉」位於台北市永吉路和忠孝東路口，基地面積1716坪。李耀民說，長虹從民國90年開始與百餘位地主溝通談都更至今十餘年，總算100%同意申請建照。（編輯：黃國倫）1070823