商總會賴揆拋「七大問」 憂兩岸與貿易等政策

賴正鎰今日在「行政院長與商業領袖座談會」上提出「賴七問」，包括從薩國斷交看兩岸與外交、中美貿易影響台灣、能源、觀光、投資及人口政策、內需消費等 7 項讓企業焦慮的議題，盼政府能加緊拿出國家級的對策與戰略，才能讓台灣更具國際競爭力。

全國商總理事長賴正鎰今 (23) 日在「行政院長與商業領袖座談會」上向行政院長賴清德提出「賴七問」，賴正鎰表示，中國市場占台灣總出口貿易占比達 4 成，盼兩岸持續和平穩定發展與交流，包括 ECFA、服貿與貨貿協議等，都要繼續談判，且陸客來台人數持續降低，對台灣觀光產業造成很大衝擊。

賴正鎰指出，薩爾瓦多與台灣斷交引起國人譁然，雖然這是兩岸議題造成，但並非無解，希望兩岸持續和平穩定發展與交流，包括 ECFA、服貿與貨貿協議等，都要繼續談判，尤其台灣總出口貿易中，中國市場占比就達 4 成以上，未來兩岸政策如何在密切交流中繼續往下走，政府應有更全盤的思考與政策。

談及投資與人口政策部分，賴正鎰建議，要吸引海外資金回流，必須給予租稅優惠，很多業者也表示，並非不投資，而是找不到好的投資標的；針對新經濟移民政策部分，若台灣也能考慮，將能有效吸引更多國外有資金的優秀人才移民台灣。

針對能源議題部分，賴正鎰表示，政府預計 2025 年達到非核家園，但天然氣與火力發電將產生高碳排放，有超過「巴黎協議」要求的疑慮，且風電計畫是否能達到效能也是未知數，憂心可能產生夏天缺電時無風，冬天不缺電時風卻很大的問題。

觀光議題部分，賴正鎰則說，陸客來台從 2015 年的 418 萬人次，降至去年的 273 萬人次，陸客來台人數持續降低，今年上半年只有 131 萬人次，預估今年整體數字可能會再下降 50 萬人，這對台灣觀光產業衝擊很大；日客方面，台灣每年赴日觀光 450 萬人，但日人來台人數 250 萬人，建議政府應與日本政府協商平衡人數，盼能在 3 年至 5 年內達成 2000 萬日本人來台觀光的目標。