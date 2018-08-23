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彰化後備旅第3梯次教育召集　魏明谷體恤教召人員

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/23 19:45
▲彰化縣長魏明谷慰勞彰化縣後備旅107年第3梯次教育召集受訓人員，並為應召員慶生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)
▲彰化縣長魏明谷慰勞彰化縣後備旅107年第3梯次教育召集受訓人員，並為應召員慶生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

彰化縣後備旅107年第3梯次教育召集8月18日起於成功嶺展開為期7天的訓練，彰化縣長魏明谷23日中午由民政處長陳逸玲、彰化縣軍人之友站站長高志強、彰化縣後備指揮部指揮官陳如偉等人陪同，特地前往致贈加菜金，慰勞來自縣內各行各業的562名應召員，並為8月生日的應召員慶生。


▲彰化縣長魏明谷慰勞彰化縣後備旅107年第3梯次教育召集受訓人員，並為應召員慶生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

此次教育召集訓練，參訓成員包括一般兵與幹部，主要是依軍種不同分別進行專長複訓，讓大家都能成為國防安全堅實的厚盾。魏明谷感謝大家炎炎夏日仍能夠聞令報到，以行動來支持國家，期許大家共同努力，讓彰化縣政成果更上一層樓，縣民生活更幸福。


▲彰化縣長魏明谷慰勞彰化縣後備旅107年第3梯次教育召集受訓人員，並為應召員慶生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

魏明谷表示，教召訓練是大家的義務之一，彰化子弟來這裡接受7天教召，雖然期間不長，感謝大家暫時離開家庭與工作崗位，在成功嶺接受教育召集，為國家服務，近日天氣炎熱，大家要多喝水，隨時補充水份，並注意自身安全，請大家如有任何需要協助，可隨時反映。


▲彰化縣長魏明谷慰勞彰化縣後備旅107年第3梯次教育召集受訓人員，並為應召員慶生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

魏明谷表示，教育召集雖僅短短7天，但可讓教召員回味當兵生活情形，也能讓大家再訓練體魄，同時熟悉當年的專業訓練內容，未來如有防備需求，就能緊急應變，順利結訓後，期盼教召員回到工作崗位後，繼續為社會服務。


▲彰化縣長魏明谷慰勞彰化縣後備旅107年第3梯次教育召集受訓人員，並為應召員慶生。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

參加慰勞的有二林鎮農會總幹事邱士平、彰化縣青溪總會長陳守進、永靖獅子會會長黃澤智、太平國際同濟會會長陳志文及各鄉鎮市輔導中心代表、企業代表等人與會。

關鍵字教育召集成功嶺國防當兵
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