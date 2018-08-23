極端氣候加劇 歐洲今夏空前考驗

根據世界氣象組織（WMO）近期說明，今年夏天歐洲持續異常反氣旋現象導致降雨稀少，氣溫升高，北極圈氣溫達到攝氏30度，挪威及芬蘭更出現33.5度及33.4度的創紀錄高溫。

今年從6月進入初夏開始，歐洲就異常暖和，7月一波波熱浪襲來，從南歐到北歐無一倖免，乾旱不但造成的野火、農損，河川水位下降更影響經濟商業活動。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電）歐洲今年夏天遭遇空前的熱浪挑戰，不只南歐出現逾40度高溫，北極圈也達到30度，若無法積極應對，歐洲未來恐經常面對極端氣候加劇的「烤」驗。

另外，瑞典7月中旬更發生大約50起的森林火災，英國則是有史以來最乾燥的夏天。

WMO數據顯示，南歐地區更是備受高溫襲擊，先是希臘7月有91人在山林大火中喪生，8月時，西班牙格拉納多（El Granado）飆到攝氏46.6度，葡萄牙阿爾韋加（Alvega）則達到攝氏46.4度。

高溫造成的乾旱也威脅歐洲農業，歐洲太空總署7月底公布衛星照片，顯示德國柏林受旱象與熱浪衝擊，從綠油油的大地變成一片棕色，許多農地出現枯萎，向日葵、曬乾的麥田及發育不良的玉米桿，歐盟宣布將對農民因乾旱造成的物質及收入損害提供援助。

到了8月初，瑞士更必須要出動軍用直升機空運水，給飽受乾旱和熱浪所苦的數萬頭乳牛。而蘇黎世的警犬也在腳掌上穿戴特殊的鞋，以免爪掌被火燙的街道灼傷。

而乾旱進一步造成歐洲多條河川水位持續下降，德國聯邦航運管理局8月初時指出，萊茵河在西部的考布鎮（Kaub）有重要的水位觀測隘口，7月22日水位還有100公分，至7月31日時僅剩下82公分。

同樣的情形也發生在多瑙河，8月22日多瑙河在匈牙利有3段河道水位已降到逼近歷史低點，妨礙客船行駛，也造成貨運公司的損失。

匈牙利國家水利總署說，首都布達佩斯市內多瑙河水位降到0.61公尺，只比2003年創下的歷史低點0.51公尺紀錄高一些。

過去歐洲夏天是一幅藍天白雲的美麗畫布，但氣候變遷帶來的極端高溫恐成為生存挑戰，2007年擔任聯合國「政府間氣候變遷問題小組」（IPCC）副主席時獲得諾貝爾獎的茹澤爾（Jean Jouzel）就示警，過去被視為不尋常的極端高溫，2060年以後恐成為歐洲的常態。

WMO表示，越來越多的科學研究證明，極端天氣，尤其是熱浪與溫室氣體排放引起的氣候變遷有關，需要國際社會一起努力應對。（編輯：高照芬）1070823