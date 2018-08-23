曾嗆《如懿》LOW又隨便　于正改口抄心經挨批「噁心」

大陸宮廷劇《延禧攻略》、《如懿傳》20日正式打對台，歷史背景同樣選在清朝，從演員到服裝甚至妝容頻頻被相比較，近日有網友曝光疑似《延禧攻略》製作人于正的錄音檔，內容狂批《如懿傳》劇組窮酸，今（23）日于正突然在微博PO出自己手抄心經說是要「迴向給大家」。

于正表示戲劇可以撫慰人心，看到兩邊影迷在爭執，他寫上「我始終相信美好...只是百花奇放不好嗎？非得辯個子丑寅卯，沒意思透了！」並向喜愛《延禧攻略》的觀眾喊話，「只專注咱們自己的劇就好，其他的都不必理會。只有團結才能讓整個電視行業蓬勃發展，同時看二部劇也不衝突不是嗎？」



▲《延禧攻略》製作人于正先前曾批《如懿傳》「真隨便的一個戲」。（圖／翻攝于正微博, 2018.08.23）

于正被爆一段錄音檔中批評《如懿傳》「好隨便的一個戲」，如今又發文要兩方團結使電視行業蓬勃發展，被網友抨擊「不是你先說如懿傳像青樓女子集會嗎？？？要點臉吧，戲可真多」、「人家如懿傳什麼都没說，你倒急了」、「爆出来貶低如懿傳的錄音又忘了？太噁心人了」、「當初你diss如懿傳可不是這麼說的，你可真skr人才」。



▲于正微博全文。（圖／翻攝于正微博, 2018.08.23）