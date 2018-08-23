中國：外逃貪官年底前自首減刑 否則嚴懲

（中央社台北23日電）鑑於外逃貪官眾多，中國官方今天以國家監察委等單位名義公告，凡在今年12月31日前投案者，可依中國相關法律從輕處罰。公告並鼓勵海外有關組織、個人積極舉報，經查證屬實將給予獎勵。

公告也提到，職務犯罪案件境外在逃人員「要認清形勢，珍惜機會，盡快投案自首，爭取從寬處理」。在公告期限內拒不投案自首且隨後被引渡或遣返者，將被依法從嚴懲處。

這項以「關于敦促職務犯罪案件境外在逃人員投案自首的公告」為題的文件，由中國國家監察委員會及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、外交部共5個單位聯名，在中國公檢法系統的文件中，並不常見。