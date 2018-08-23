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中央社

中國：外逃貪官年底前自首減刑 否則嚴懲

中央社2018/08/23 19:26
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北23日電）鑑於外逃貪官眾多，中國官方今天以國家監察委等單位名義公告，凡在今年12月31日前投案者，可依中國相關法律從輕處罰。公告並鼓勵海外有關組織、個人積極舉報，經查證屬實將給予獎勵。

公告也提到，職務犯罪案件境外在逃人員「要認清形勢，珍惜機會，盡快投案自首，爭取從寬處理」。在公告期限內拒不投案自首且隨後被引渡或遣返者，將被依法從嚴懲處。

這項以「關于敦促職務犯罪案件境外在逃人員投案自首的公告」為題的文件，由中國國家監察委員會及最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、外交部共5個單位聯名，在中國公檢法系統的文件中，並不常見。

這項公告指出，上述在逃者自公告發布日至今年12月31日前，自動向監察、公安、檢方、法院或其所在單位、城鄉基層組織等有關單位投案，或透過中國駐外使領館向監上述單位投案，如實供述自己罪行，可依法從輕或者減輕處罰。

公告說，在逃者若委託他人代為表達自動投案的意思，或自行以書信、電報、電話、郵件等方式表達自動投案的意思，在本人回中國到案接受辦案機關處理者，也可視為自動投案。

這項公告提到，鼓勵和保護民眾和海外有關組織、個人積極舉報，動員、規勸職務犯罪案件境外在逃人員投案自首，或提供在逃者藏匿線索。經查證屬實，有關單位將依法對舉報人給予獎勵，並對人身安全予以相應保護。威脅、報復舉報人構成犯罪者，依法追究刑責。（編輯：邱國強）1070823

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