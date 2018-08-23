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影／鹿港地藏王廟中元普渡蘭盆　離苦得樂

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/23 20:43
▲鹿港地藏王廟舉辦中元普渡蘭盆盛會，彰化縣長魏明谷祈求地藏王菩薩能發揮神力，保佑地方進步與繁榮，大家平安順遂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)
▲鹿港地藏王廟舉辦中元普渡蘭盆盛會，彰化縣長魏明谷祈求地藏王菩薩能發揮神力，保佑地方進步與繁榮，大家平安順遂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

彰化鹿港地藏王廟配合中元普渡，從23日起舉辦為期三天的「拔薦消災祈福法會」，並於鹿港地藏王廟廣場舉辦中元普渡蘭盆盛會，彰化縣長魏明谷說，藉由在縣定古蹟辦理的文化傳統提倡孝道，並祈求國泰民安、風調雨順。


▲鹿港地藏王廟舉辦中元普渡蘭盆盛會，彰化縣長魏明谷祈求地藏王菩薩能發揮神力，保佑地方進步與繁榮，大家平安順遂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

魏明谷表示，中元普渡慶中元，鹿港北邊有天后宮，南邊有地藏王菩薩，北邊管天、南邊管地，就鹿港而言是很重要的信仰中心。鹿港地藏王廟歷史悠久，是縣定古蹟，大家抱著虔誠的心來參拜地藏王菩薩，每一次中元普渡，祈求地藏王菩薩能發揮神力，保佑地方進步與繁榮，大家平安順遂。


▲鹿港地藏王廟舉辦中元普渡蘭盆盛會，彰化縣長魏明谷祈求地藏王菩薩能發揮神力，保佑地方進步與繁榮，大家平安順遂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

鹿港地藏王廟主委許森樹表示，中元普渡蘭盆盛會從農曆7月10日開始盛大舉行，這天農曆7月14日辰時開鬼門關、酉時就是放水燈、渡水靈、做功德等儀式，這是鹿港舊有文化。鹿港古早時農曆七月的「初一放水燈、初二普王宮……」普渡習俗，到最著名「鹿港通港普」等儀式，因現今工商經濟發展活絡，舊有傳統習俗已是簡化而隆重地舉行。


▲鹿港地藏王廟舉辦中元普渡蘭盆盛會，彰化縣長魏明谷祈求地藏王菩薩能發揮神力，保佑地方進步與繁榮，大家平安順遂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

許森樹指出，鹿港放水燈活動未來很有機會列入國家文化遺產，在全台所有的放水燈儀式活動裡，鹿港可說是最隆重、最莊嚴地舉行，每年活動會在福鹿溪中搭水台，請法師誦經超渡水靈；鹿港地藏王廟創建於1662年，廟中主祀地藏王菩薩，配祀境主尊神，註生娘娘及十殿閻君。自古以來，鹿港就以北有天后宮，南據地藏王廟聞名，這代表著鹿港南北一司天、一司地的聚落族群信仰觀，由此可知，地藏王菩薩之信仰在鹿港深受重視。


▲鹿港地藏王廟舉辦中元普渡蘭盆盛會，彰化縣長魏明谷祈求地藏王菩薩能發揮神力，保佑地方進步與繁榮，大家平安順遂。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

中元節與盂蘭盆節是東亞文化上在七月十五的傳統節日，本來中元節是初秋慶賀豐收、酬謝大地的節日，後來道教視中元節為地官赦罪日，佛教傳入後又以此日為盂蘭盆節。盂蘭盆是「Ullabana」的音譯略詞，本意是「倒懸之苦」，為了拯救這個苦難而進行的法式。

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