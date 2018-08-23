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中央社

通俄門調查加緊收攏 川普選項變少

中央社2018/08/23 19:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）隨著通俄門調查日益收攏，法律專家表示，美國總統川普能用來避免彈劾或是防止家人遭起訴的選項愈來愈少。

川普的兩名前重要幕僚21日分別被定罪或承認犯下重罪，證明川普連續不斷發動攻勢，未能阻止特別檢察官穆勒（Robert Mueller）調查川普是否勾結俄羅斯以及是否妨礙調查工作。

穆勒目前所掌握的不利川普及其核心集團證據，究竟多有力，外界不得而知。不過川普本身的行為顯示，他已感到強烈壓力。

專家表示，川普目前有3個基本策略選項，但似乎都不是上策。

●和穆勒合作

川普一再否認犯下罪行，卻試圖打斷和拖延調查，且多月來一直避免接受穆勒問話。

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）憲法學教授傅利曼（Eric Freedman）表示，川普若真的沒有隱瞞任何事，那麼前述作法相當糟糕。

傅利曼表示，「他絕對應採取並且欣然擁抱開誠布公策略」，這有助於白宮發動攻勢，將穆勒調查貶抑為政治「獵巫」行動。

不過1990年代曾為當時美國總統柯林頓（BillClinton）工作的華府老牌刑事辯護律師班奈特（Robert Bennett）表示，川普若想採取這個策略，為時已晚。

班奈特指出：「他們很久以前就決定攻擊特別檢察官（穆勒），現在很難180度大反轉。他要轉而攻擊誰？他可是位於食物鏈的最頂端。」

此外，班奈特表示，現在才和穆勒合作，幾乎肯定無法改變穆勒的調查方向，反而可能讓事情更糟。

對於以脫稿演出聞名的川普來說，接受穆勒問話其實充滿危險。班奈特說：「我認為，他若沒露出更多馬腳，就不會老實合作。」

誠如許多人的看法，川普的兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）或其他家人若也成為穆勒的瞄準目標，那麼合作策略可能會把川普逼入困境。

接下來該怎麼辦？傅利曼說：「儘可能按兵不動，然後赦免他（家人）。」

●以攻為守

川普眼前的難關是11月6日的期中選舉，民主黨可能會掌控參眾兩院中的一院，甚或全部拿下。川普必須防止此情況發生，以免出現支持彈劾總統的國會。

川普目前的策略是說服選民相信，穆勒的調查是偏袒民主黨的不合法行動，希望藉此凝聚民眾對於共和黨的支持。不過民調顯示，此作法的成效似乎有限。

此外，白宮要求穆勒遵守司法部政策，檢方在選前60天不得採取任何行動，以免衝擊候選人的選情。

不過，目前擔任紐約大學（NYU）布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）研究員的前聯邦調查局（FBI）幹員傑爾曼（Michael German）表示，前述政策並無法阻止穆勒繼續調查。

傑爾曼表示：「執法部門不會在選前60天停止所有調查行動。我認為，期中選舉的所有（候選）人和目前接受（通俄門）調查的人，並無任何關聯。」

若川普或任何家人面臨指控，他們的案子可能會因憲政問題而卡在法院，可能須耗時2年，屆時川普總統任期已結束。

●殺手鐧

川普也可開革穆勒，並下令停止相關調查。川普先前一再威脅會這麼做；不過在國會議員警告，這麼做會導致國會提出彈劾後，川普按兵不動。

1973年10月，當時的美國總統尼克森（RichardNixon）就動用這個殺手鐧，開除水門案的特別檢察官柯克斯（Archibald Cox），結果對尼克森並無幫助，反而進一步侵蝕尼克森的支持度，柯克斯的繼任者堅持繼續追查，將近一年後，尼克森在面臨彈劾壓力下，自請下台。（譯者：陳宜君/核稿：嚴思祺）1070823

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