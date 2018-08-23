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影／一位退休外交官的水彩小品　莊宏哲畫作展

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/23 20:51
▲自由畫家莊宏哲在國立彰化生活美學館辦理「歐情畫憶」水彩小品個展，展出作品都是精選之作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)
▲自由畫家莊宏哲在國立彰化生活美學館辦理「歐情畫憶」水彩小品個展，展出作品都是精選之作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

自許是「自由畫家」的莊宏哲老師雖非美術科班出身，但自幼便與繪畫結緣，尤其對水彩特別有興趣。他的作品帶有人文與氣質，呈現水彩清透利落的風采；對莊宏哲而言，現在成為一位退休外交官畫家，並非人生的偶然。因為他雖非美術科班出身，但自幼即與繪畫結緣。他的「莊宏哲歐情畫憶」水彩小品個展，自22日至9月9日止，在國立彰化生活美學館展出。


▲自由畫家莊宏哲在國立彰化生活美學館辦理「歐情畫憶」水彩小品個展，展出作品都是精選之作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

莊宏哲說，在北上就讀大學之前，他的年輕歲月都在彰化市的街坊度過。一路上從大成幼稚園、中山小學、彰化國中，一直到彰化高中，美術課一直都是他的最愛，時常代表班上參加美術比賽。就讀輔仁大學時期，也擔任美術社團社長，並時常偕同畫友四處寫生。


▲自由畫家莊宏哲在國立彰化生活美學館辦理「歐情畫憶」水彩小品個展，展出作品都是精選之作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

出社會後，他任職於行政院新聞局，並自2000年起兩度遠赴匈牙利任職新聞外交工作。旅居匈牙利任職前後長達8年時間，因而時有機會遊歷歐洲各地。2011年他退離公職返台後，更加潛浸於水彩速寫風景小品之創作，並任教於文化大學推廣教育部及淡水社區大學，傳授水彩速寫等繪畫課程。


▲自由畫家莊宏哲在國立彰化生活美學館辦理「歐情畫憶」水彩小品個展，展出作品都是精選之作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

經過這幾年的創作及教學，他陸續完成的畫作已多達700餘幅。他表示，此次「莊宏哲歐情畫憶」個展展出的作品共計60幅，便是他歐居生活的美麗記憶。其中40幅是這三年的近作，其餘則是早些年之精選。


▲自由畫家莊宏哲在國立彰化生活美學館辦理「歐情畫憶」水彩小品個展，展出作品都是精選之作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

他表示，自退休專潛於風景小品之創作及教學後，自辦或參與的畫展已有十餘場。但這次能在自己生長的家鄉舉辦個展，是他心願的完成更具意義。因此，他特別重視這次國立彰化生活美學館的邀展，也特別感謝館方的支持。


▲自由畫家莊宏哲在國立彰化生活美學館辦理「歐情畫憶」水彩小品個展，展出作品都是精選之作。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

莊宏哲有一套自己的繪畫哲學，他認為「畫筆、顏料是工具，形象、色彩也是工具；作畫的人才是主人。主人不需聽命於工具，工具不能駕馭主人。因此，畫筆、顏料不能牽制你的手，形象、色彩不可影響你的心。所以，繪畫就是繪畫本身，不是別的事情、也沒有其他東西。繪畫本身就是目的、也是手段；或者更精確地說，繪畫沒有目的、也不需手段。」

關鍵字歐情畫憶莊宏哲外交官畫家水彩畫筆
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