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影／林世賢走訪鐵道舊宿舍區　盼建青年文創基地

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/23 21:35
▲有近百年歷史的彰化鐵道宿舍群，如何活化，彰化縣議員林世賢會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，希望能打造成青年文創基地，賦予新生命。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)
▲有近百年歷史的彰化鐵道宿舍群，如何活化，彰化縣議員林世賢會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，希望能打造成青年文創基地，賦予新生命。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

彰化鐵道宿舍群具有近百年歷史，因長期荒蕪面臨拆遷，在公民團體奔走下終於完成「文化景觀」登錄，縣議員、彰化市長參選人林世賢25日將廣邀各界召開座談會，將集思廣義朝「青年文創基地」來進行活化。


▲有近百年歷史的彰化鐵道宿舍群，如何活化，彰化縣議員林世賢會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，希望能打造成青年文創基地，賦予新生命。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

林世賢23日會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，談青年文創基地的規劃，從1922年起，彰化鐵道宿舍村為許多台鐵員工提供溫暖的棲身處，至今已經有近百年歷史，見證台灣鐵道的興衰史；然而因長久荒蕪，另外界詬病阻礙地方發展，綠意盎然的宿舍群更面臨被拆遷的命運，所幸在各公民團體與志工奔走努力下，獲得彰化縣文化局與文資委員支持下，終於以「彰化臺鐵舊宿舍群」登錄為「文化景觀」。


▲有近百年歷史的彰化鐵道宿舍群，如何活化，彰化縣議員林世賢會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，希望能打造成青年文創基地，賦予新生命。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

林世賢指出，龐大宿舍群到底要如何活化，並搭配對面的鐵道活古蹟「扇形車庫」來提振觀光產業，彰化縣議員、也是彰化市長參選人林世賢25日將廣邀產官學與關心文化發展民眾，前來召開座談會，為宿舍群開闢新發展契機。


▲有近百年歷史的彰化鐵道宿舍群，如何活化，彰化縣議員林世賢會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，希望能打造成青年文創基地，賦予新生命。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

林世賢認為，把「鐵道宿舍群」規劃程「青年文創基地」最適合，並整合扇形車庫、市農會百年穀倉與舊鐵路醫院(高賓閣)，建立「黃金鐵四角」，可透過縣籍立委，邀集交通部、臺鐵局與文化部積極來推展；把台鐵荒蕪地打造成活化觀光的文創區。


▲有近百年歷史的彰化鐵道宿舍群，如何活化，彰化縣議員林世賢會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，希望能打造成青年文創基地，賦予新生命。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

林世賢說，年輕人擁有夢想且堅定信念不怕失敗，青年文創基地將是年輕人塑造與實現夢想的舞台，將立即協調立委、臺鐵局，並在縣市合作的基礎下，處理台鐵產權問題且由市公所承租，不但能宿舍村不再荒廢、雜草叢生解決當地居民困擾，且與居民共同發揚鐵道文化、彰化市小吃。

關鍵字鐵道宿舍群青年文創基地鐵道文化彰化臺鐵舊宿舍群文化景觀
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