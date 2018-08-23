影／林世賢走訪鐵道舊宿舍區　盼建青年文創基地

▲有近百年歷史的彰化鐵道宿舍群，如何活化，彰化縣議員林世賢會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，希望能打造成青年文創基地，賦予新生命。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

彰化鐵道宿舍群具有近百年歷史，因長期荒蕪面臨拆遷，在公民團體奔走下終於完成「文化景觀」登錄，縣議員、彰化市長參選人林世賢25日將廣邀各界召開座談會，將集思廣義朝「青年文創基地」來進行活化。

林世賢23日會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，談青年文創基地的規劃，從1922年起，彰化鐵道宿舍村為許多台鐵員工提供溫暖的棲身處，至今已經有近百年歷史，見證台灣鐵道的興衰史；然而因長久荒蕪，另外界詬病阻礙地方發展，綠意盎然的宿舍群更面臨被拆遷的命運，所幸在各公民團體與志工奔走努力下，獲得彰化縣文化局與文資委員支持下，終於以「彰化臺鐵舊宿舍群」登錄為「文化景觀」。



▲有近百年歷史的彰化鐵道宿舍群，如何活化，彰化縣議員林世賢會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，希望能打造成青年文創基地，賦予新生命。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

林世賢指出，龐大宿舍群到底要如何活化，並搭配對面的鐵道活古蹟「扇形車庫」來提振觀光產業，彰化縣議員、也是彰化市長參選人林世賢25日將廣邀產官學與關心文化發展民眾，前來召開座談會，為宿舍群開闢新發展契機。



▲有近百年歷史的彰化鐵道宿舍群，如何活化，彰化縣議員林世賢會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，希望能打造成青年文創基地，賦予新生命。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

林世賢認為，把「鐵道宿舍群」規劃程「青年文創基地」最適合，並整合扇形車庫、市農會百年穀倉與舊鐵路醫院(高賓閣)，建立「黃金鐵四角」，可透過縣籍立委，邀集交通部、臺鐵局與文化部積極來推展；把台鐵荒蕪地打造成活化觀光的文創區。



▲有近百年歷史的彰化鐵道宿舍群，如何活化，彰化縣議員林世賢會同當地里長到鐵道舊宿舍區走訪，希望能打造成青年文創基地，賦予新生命。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

林世賢說，年輕人擁有夢想且堅定信念不怕失敗，青年文創基地將是年輕人塑造與實現夢想的舞台，將立即協調立委、臺鐵局，並在縣市合作的基礎下，處理台鐵產權問題且由市公所承租，不但能宿舍村不再荒廢、雜草叢生解決當地居民困擾，且與居民共同發揚鐵道文化、彰化市小吃。