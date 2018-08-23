高港外海擱淺貨輪 受困船員陸續獲救

台灣港務公司高雄港務分公司指出，上午10時17分起，高雄港風力由5級突然轉為7級，瞬間風力達到9級，造成高雄港外「太倉湖」、「安利669」、「昌龍68」、「順泓」4艘多功能船及1艘油品船「飛龍」輪自中午11時起先後擱淺於旗津、西子灣沿岸海域。

（中央社記者程啟峰高雄23日電）5艘外籍貨輪今天先後擱淺在高雄港外海沿岸，除「安利669」輪，受困船員陸續獲救上岸，港務公司協調相關業者，預計趁今晚及明天清晨漲潮時，出動拖船，拖救擱淺船舶。

高雄港務分公司港務長陳榮聰說，這5艘船均為空船未載貨，其中「太倉湖」輪船員12人、載有輕油15噸；「安利669」輪船員14人、載有輕油20噸；「昌龍68」輪船員10人、載有輕油20噸；「順泓」輪船員11人、載有輕油15噸；「飛龍」輪船員19人、載有輕油15噸，；除「安利669」輪船員14人因船東意願仍留在船上，其餘52名船員均平安獲救。

陳榮聰表示，「太倉湖」及「安利669」輪船部分輕油溢漏海面。這5艘貨輪除「飛龍」輪為帛琉籍外，其餘都是巴拿馬籍。

「飛龍」輪擱淺在高雄港第一港口南堤防，因船身傾斜、不堪強浪襲擊，造成全船強烈搖晃，下午船員見有岸巡人員前來，其中一名船員率先跳船至堤防上，其餘船員見狀跟進，隨後全數由岸巡人員協助，攀爬繩索安全上岸，隨後被帶至海巡署南部分署第五岸巡隊旗后安檢所，交由船方帶回安置。

內政部空勤隊直升機隨後也陸續將「太倉湖」輪、「昌龍68」輪及「順泓」輪受困船員全數援救上岸，送旗后安檢所交由船方帶回安置。

海巡署南部分署第七巡防區指揮部指出，「安利669」輪船底有破洞並有漏油現象，但因船東不配合讓受困船員14人下船入境，加上天色已晚，救援直升機晚間暫停任務返航，但海巡艦艇仍在其擱淺海域漏夜戒護。

陳榮聰表示，高雄港務分公司已協調船公司委託海事工程業者動員5艘拖救船，並商請台灣港務港勤公司及高雄港勤公司拖船協助，將趁今晚漲潮時對擱淺船舶展開拖救，如拖救不順利，將於明天清晨漲潮時再次進行拖救。（編輯：施燕飛） 1070823