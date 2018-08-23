LV皮夾及手機丟北港溪　慣竊不識貨只拿走現金

許姓被害人將內有現金、LV皮夾及手機的名牌運動包，全放進機車坐墊下的置物箱，未久即發現財物不翼而飛，警方調閱監視器，找到偷走包包的關姓男子（56歲），關男坦承自己缺錢花用，心生歹念打開置物箱偷走運動包，因為「不識貨」只拿走1仟多元現金，價值2萬多元的LV名牌皮夾及3萬元的手機直接被丟棄到北港溪中滅證。

從北辰派出所員警從調閱到的監視器中，看見1名頭戴頭套穿短褲的男子，走到前方機車停車處，沒過多久往回折返，手上提著1個包包，那是他從別人機車上偷走的名牌運動包，裡面還有價值2萬多元的LV皮夾、手機及多張信用卡，不過關姓男子不太識貨，到案時供稱只要錢，其他物品全被丟進北港溪。