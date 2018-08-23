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LV皮夾及手機丟北港溪　慣竊不識貨只拿走現金

記者蘇榮泉／雲林報導2018/08/23 20:24
▲關姓男子不識貨，到案時供稱只要錢，其他物品全被丟進北港溪。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）
▲關姓男子不識貨，到案時供稱只要錢，其他物品全被丟進北港溪。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

許姓被害人將內有現金、LV皮夾及手機的名牌運動包，全放進機車坐墊下的置物箱，未久即發現財物不翼而飛，警方調閱監視器，找到偷走包包的關姓男子（56歲），關男坦承自己缺錢花用，心生歹念打開置物箱偷走運動包，因為「不識貨」只拿走1仟多元現金，價值2萬多元的LV名牌皮夾及3萬元的手機直接被丟棄到北港溪中滅證。

從北辰派出所員警從調閱到的監視器中，看見1名頭戴頭套穿短褲的男子，走到前方機車停車處，沒過多久往回折返，手上提著1個包包，那是他從別人機車上偷走的名牌運動包，裡面還有價值2萬多元的LV皮夾、手機及多張信用卡，不過關姓男子不太識貨，到案時供稱只要錢，其他物品全被丟進北港溪。


▲北辰派出所員警從調閱到的監視器中，看見1名頭戴頭套穿短褲的男子停好自己的機車。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

北港警方表示，近日內轄區發生幾起機車置物箱竊案，造成不少民眾財物損失，再次呼籲，機車置物箱防竊能力極低，僅需簡單工具，甚至是徒手就能輕易打開，可用來放雜物，千萬不要放重要的東西，以免因小失大。


▲男子停好自己的機車轉身走到前方機車停車處，沒過多久往回折返，手上提著1個包包。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

關鍵字lv皮夾名牌機車坐墊下北港溪不識貨
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