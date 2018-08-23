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影／彰化縣長參選人王惠美　發表「挺美」競選潮T

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/23 21:41
▲彰化縣長參選人王惠美發表「挺美的」競選潮T，發表會穿插著熱舞、走秀等橋段，書法大師吳肇勳當場在T恤揮毫，「挺美的。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)
▲彰化縣長參選人王惠美發表「挺美的」競選潮T，發表會穿插著熱舞、走秀等橋段，書法大師吳肇勳當場在T恤揮毫，「挺美的。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

離年底選舉已破百日，彰化縣長選情進入白熱化，縣長參選人、立委王惠美，23日發表「挺美的」競選潮T，邀請國內書法大師吳肇勳當場在T恤上揮毫，來推展生活美學；呼籲鄉親不分男女老少來「挺」王惠美，讓彰化變更美！


▲彰化縣長參選人王惠美發表「挺美的」競選潮T，發表會穿插著熱舞、走秀等橋段，書法大師吳肇勳當場在T恤揮毫，「挺美的。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

你今天「挺美」了嗎？這是彰化縣長參選人王惠美年輕競選團隊們，所推出亮麗、又具有活力的流行「競選潮T」，以「挺」王惠美為主軸發行潮T，不只是指認同王惠美改造彰化的政治價值和理念，更能展現自己也「挺美的」的自信。


▲彰化縣長參選人王惠美發表「挺美的」競選潮T，發表會穿插著熱舞、走秀等橋段，書法大師吳肇勳當場在T恤揮毫，「挺美的。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

現場由4組素人展示5種顏色的潮T，發表會中除了邀請書法大師吳肇勳當場在T恤上揮毫、寫下「挺美的」優雅字體，現場也擺設拍貼機，讓現場民眾可和縣長參選人王惠美，以及26個鄉鎮市美麗風景來合照留戀，藉此行銷彰化縣的觀光美景。


▲彰化縣長參選人王惠美發表「挺美的」競選潮T，發表會穿插著熱舞、走秀等橋段，書法大師吳肇勳當場在T恤揮毫，「挺美的。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

王惠美指出，彰化不能光喊「看無也吃無」的風光大縣，更應改全面重視交通、觀光、產業與民生的均衡發展，才能真正提振低迷的經濟；她認為，「彰化最大問題就是沒有主題性」，魏先生稱彰化是台中的後花園，可是一講到觀光，又說要跟南投配合，事實上，彰化縣每個鄉鎮都有自己的特色，應該找出自己的主題性，發展特色，加值並創造出產值，才能吸引年輕人願意回鄉創業，將彰化的美、彰化的好，讓世界都知道。


▲彰化縣長參選人王惠美發表「挺美的」競選潮T，發表會穿插著熱舞、走秀等橋段，書法大師吳肇勳當場在T恤揮毫，「挺美的。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

一再傾聽年輕族群聲音的王惠美，認為彰化地理、交通與環境都相當好，更擁有豐富的人文藝術底蘊，卻沒有讓年輕人返鄉一展長才的空間，將積極利用福興穀倉、閒置歷史建築，進行活化在利用，成為年輕人回來彰化、投入文創產業的新基地，讓大家來挺美，把彰化變更「美」。

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