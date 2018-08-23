柯文哲LINE揪朋友 競辦：誤發測試連結

點選連結後，民眾必須填寫姓名、手機號碼、電子郵件、戶籍地等個人資料，之後可依戶籍分區加入「KP信義第一隊」、「KP大安第一隊」、「KP 13區第二隊」等LINE群組；由於台北市共12個行政區，加上戶籍在外縣市但居住在台北市的民眾，共分成13個群組。

（中央社記者陳妍君台北23日電）台北市長柯文哲官方LINE帳戶下午發布「柯P揪朋友」活動，邀請粉絲填寫個資後，依戶籍加入不同群組；但競選辦公室近4小時後發布聲明表示，競辦誤發測試連結，對此表示抱歉。

然而第一時間詢問柯文哲競選辦公室活動詳情，柯辦僅表示還在釐清狀況中，稍晚才能回應，之後就一直無法獲得柯辦的回覆。

柯文哲官方LINE帳戶目前有23萬5600多名粉絲；以「KP信義第一隊」群組為例，截至晚上6時30分，有289名粉絲加入。

不過，群組內消息混亂，有粉絲自告奮勇表示：「4年前有群主幫忙管理。目前各區應該都還很混亂，請大家一起幫忙和新朋友說明請等候柯P團隊出來接管，暫時不要離開。」也有粉絲轉貼柯文哲臉書粉絲後援會訊息，請大家等到查清楚柯文哲官方帳號是否被盜，再加入LINE群組，以保護個資安全。

柯文哲競選辦公室近4小時後發布聲明，指這項活動是還在討論的企劃：「誤將測試中連結發出，引發外界疑慮，柯文哲競選辦公室對此表示抱歉。」

柯辦指出，目前所有群組與連結都已經關閉，參與者提供的個資將全數封存，不做其他用途，並立即中止相關企劃。

柯辦表示，將深切檢討這次錯誤，未來以更謹慎小心的態度，經營柯文哲官方LINE@帳戶。（編輯：陳怡璇）1070823