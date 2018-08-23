公投若要綁大選 中選會：連署書最好8月底前送

（中央社記者劉麗榮台北23日電）中央選舉委員會今天預估，公投若要綁年底大選投票，最好在8月底前送第二階段28萬餘份有效連署書，9月再送「很有可能來不及」，若不足份數或查對完仍需補正，也可能來不及。

中選會目前已受理37案全國性公民投票提案，其中18案提案領銜人已領取連署人，中選會主委陳英鈐日前曾公開呼籲，希望8月底前要送連署書的提案單位事先聯繫中選會，以利進行點收作業。連署成案門檻為28萬1745份。

中選會官員今天受訪指出，截至目前，下一代幸福聯盟、國民黨有和中選會聯繫，表示下週會送連署書，但未指明日期。