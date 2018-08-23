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中央社

公投若要綁大選 中選會：連署書最好8月底前送

中央社2018/08/23 19:51
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北23日電）中央選舉委員會今天預估，公投若要綁年底大選投票，最好在8月底前送第二階段28萬餘份有效連署書，9月再送「很有可能來不及」，若不足份數或查對完仍需補正，也可能來不及。

中選會目前已受理37案全國性公民投票提案，其中18案提案領銜人已領取連署人，中選會主委陳英鈐日前曾公開呼籲，希望8月底前要送連署書的提案單位事先聯繫中選會，以利進行點收作業。連署成案門檻為28萬1745份。

中選會官員今天受訪指出，截至目前，下一代幸福聯盟、國民黨有和中選會聯繫，表示下週會送連署書，但未指明日期。

中選會官員推估，公投需在大選前一個月成案，才可以綁大選，九合一選舉11月24日投票，等於要在10月24日成案，最接近的一次委員會議排定在10月16日，公投成案須先送委員會審議通過。

再往前推算查對期，官員說，8月底送交連署書，當天點收後送到郵局貨櫃，接著碰到周末，最快要到9月3日才能開始寄送到各縣市戶政事務所查核連署資料，加上運送時間，各戶政單位開始查對時間可能落在9月5日或6日。

依規定，查對期有一個月時間。官員說，由於數量相當龐大，所以必須送到各戶政事務所查對，查對完已是10月6日，因此，若是9月初才送連署書，很有可能來不及送10月16日的委員會議審議。

官員表示，經過查對不足份數，有30天的補正期，但補正完還需查對，肯定來不及綁大選，不過，經補正一旦成案，1到6個月內還是需另行舉辦公投。（編輯：蘇龍麒）1070823

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