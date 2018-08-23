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熱帶低壓發威澎湖整日大雨　水庫進帳海空交通大亂

記者張塵／澎湖報導2018/08/23 20:27
▲澎湖今年最大的一場雨水庫進帳頗豐（圖／張塵攝 , 2018.08.23）
▲澎湖今年最大的一場雨水庫進帳頗豐（圖／張塵攝 , 2018.08.23）

澎湖23日下起今年以來最大降雨量，截至傍晚5點30分止已達192.5毫米，也連帶打亂澎湖對外海空運，航行高雄與馬公的台華輪已連續停航2日，布袋澎湖間的客輪23日停駛，澎湖機場也取消多班對外航班，不過豪大雨也為水庫帶來進水，紓解了離島的水荒問題。

澎湖氣象站所發布的資料顯示，截至下午5時30分累積雨量高達192.5毫米，預估入夜後將突破200毫米豪雨線，同時早上9-10時時雨量達52毫米，降雨量及時雨量雙破今年最高紀錄，由於雨水來得急，又持續不斷降雨，部分低窪地區與馬公市區出面淹水的情形，許多車輛都是涉水而過險象環生。

澎湖去年至今僅有1個颱風造訪，加上空梅現象導致3座地面水庫，僅有10餘萬的儲水量，今日接近輕颱等級的熱帶低氣壓過境，卻意外帶來了驚人雨量，自來水公司馬公營運處統計，今日下午1時30分止，進水量由14.7萬噸增加為32萬噸，旱象應可以解除。


▲澎湖受到熱帶低壓影響整日大雨海空交通大亂（圖／張塵攝 , 2018.08.23）

另外受到大雨與海上陣風的影響，台華輪取消22、23日航班，布袋澎湖的所有客輪也全日停航，至於明天是否開航則要視天氣狀況而定，往返台澎線的旅客要注意船公司的公告。澎湖機場取消16離站航班，分別是澎湖至高雄4航班、澎湖至台北5航班、澎湖至台中5航班、澎湖至台南1航班及澎湖至七美1航班，如果稍晚天氣仍未好轉，取消的航班將會更多。

關鍵字澎湖海空交通機場台華輪
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