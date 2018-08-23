熱帶低壓發威澎湖整日大雨　水庫進帳海空交通大亂

澎湖23日下起今年以來最大降雨量，截至傍晚5點30分止已達192.5毫米，也連帶打亂澎湖對外海空運，航行高雄與馬公的台華輪已連續停航2日，布袋澎湖間的客輪23日停駛，澎湖機場也取消多班對外航班，不過豪大雨也為水庫帶來進水，紓解了離島的水荒問題。

澎湖氣象站所發布的資料顯示，截至下午5時30分累積雨量高達192.5毫米，預估入夜後將突破200毫米豪雨線，同時早上9-10時時雨量達52毫米，降雨量及時雨量雙破今年最高紀錄，由於雨水來得急，又持續不斷降雨，部分低窪地區與馬公市區出面淹水的情形，許多車輛都是涉水而過險象環生。