印度女星PK食屍猛鬼　《冠軍女兒》也來助陣

中元節是台灣三大民俗節慶之一，在這個敬畏鬼神的時刻，在家看以阿拉伯食屍猛鬼作為題材的影集《食屍鬼獄》，再刺激不過。

《食屍鬼獄》以阿拉伯的都市傳說「噬屍者」為背景，故事敘述在一座嚴密防守的軍事拘留所中，拘禁了多位恐怖分子，而新進的審訊人員妮達，在愛國心的驅使下，親自將她的嫌疑犯父親送入牢中，但沒想到當他們在審訊這些恐怖分子時，卻接二連三發生靈異恐怖事件，獄中所有人提心吊膽，人人自危，當鬼魅步步逼進，誰能逃出鋼鐵牢籠？