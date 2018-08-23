印度女星PK食屍猛鬼　《冠軍女兒》也來助陣

中元節是台灣三大民俗節慶之一，在這個敬畏鬼神的時刻，在家看以阿拉伯食屍猛鬼作為題材的影集《食屍鬼獄》，再刺激不過。
《食屍鬼獄》以阿拉伯的都市傳說「噬屍者」為背景，故事敘述在一座嚴密防守的軍事拘留所中，拘禁了多位恐怖分子，而新進的審訊人員妮達，在愛國心的驅使下，親自將她的嫌疑犯父親送入牢中，但沒想到當他們在審訊這些恐怖分子時，卻接二連三發生靈異恐怖事件，獄中所有人提心吊膽，人人自危，當鬼魅步步逼進，誰能逃出鋼鐵牢籠？
本片由《陰兒房》《逃出絕命鎮》《國定殺戮日》幕後團隊製作，由印度當紅女星拉德希卡・阿普泰，以及性格男星瑪黑什巴瑞吉擔綱演出。拉德希卡在《食屍鬼獄》中犧牲不小，不僅臉上塗滿髒污，完全無法展現姣好豔麗的一面，還要和食屍鬼展開肉搏戰，搏命演出場面不少，敬業精神令製作團隊鼓掌叫好。
▲▼《冠軍女兒》中的關鍵配角瑪黑什巴瑞吉（上圖右），也是《食屍鬼獄》男主角。（圖／甲上，2018.08.23）
瑪黑什巴瑞吉則是在《食屍鬼獄》中，飾演被審問的叛軍領袖角色，眼尖的影迷會發現，他就是在《我和我的冠軍女兒》中，讓阿米爾罕女兒第一次跟男子比賽摔角的貴人，片中主辦單位拒絕阿米爾罕的女兒跟摔角男選手比賽，要不是瑪黑什巴瑞吉的角色力排眾議，認為這樣反而更具吸引力，才讓冠軍女兒有機會一展摔角長才。影集《食屍鬼獄》將於24日在Netflix上線。