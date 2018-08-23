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中央社

歲出破2兆未鬆財政紀律 主計總處5點說明

中央社2018/08/23 20:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）行政院日前通過108年度中央政府總預算案，歲出規模首次突破新台幣2兆元；主計總處今天進一步強調，是在嚴守財政紀律的前提下，適度擴增歲出規模。

主計總處今天發布新聞稿說明，即便歲出規模創新高，仍可從5大點看出政府嚴守財政紀律；第一、歲出擴增幅度為2.8%，幅度尚不及歲入成長率3%，其次、總預算歲入歲出差短和107年度相比，減少27億元，顯見政府持續努力降低差短。

第三、108年總預算連同特別預算的歲入歲出差短為1503億元，持續控制在2000億元以內；第四、公共債務法明訂，為強化債務管理，中央及地方政府每年均應編列預算還本，而108年度不只遵守上述規定，債務還本金額更較107年度增加43億元。

主計總處最後強調，中央政府嚴守公共債務法的債務管制，依規定，中央累計債務未償餘額占前3年度的GDP平均數不得超過法定上限40.6%，108年度儘管歲出規模創新高，但累計債務未償餘額占前3年度GDP平均數為32.5%，距法定上限尚有8.1個百分點，約1.4兆元的空間。

主計總處也說，擴大公共支出是為了強化基礎建設、平衡縣市發展，不只可帶動內需，降低外在風險對國內的不利影響，也能持續累積公共資本，確保台灣經濟短、中、長期成長動能。（編輯：張均懋）1070823

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