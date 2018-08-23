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中央社

越南抗議太平島實彈射擊演習 海巡署：例行訓練

中央社2018/08/23 20:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社河內、台北23日電）越南官方今天抗議台灣在南沙群島太平島進行實彈射擊演習。海巡署表示，每年均定期實施例行性火砲射擊訓練，射擊區域未危及他國航行船舶，也由外交部知會周邊國家。

海洋委員會海巡署透過新聞窗口對外表示，為維護台灣固有領土安全與完整及強化太平島防衛能量，每年均定期實施例行性火砲射擊訓練，並依規定完成射擊通報，且射擊區域並未危及他國航行船舶安全，也會由外交部依照慣例知會周邊國家。

海巡署說，這次火砲射擊訓練時間從昨天上午8時至晚上8時及今天上午8時至中午12時止，地點位在太平島。

越南外交部副發言人阮芳茶（Nguyen Phuong Tra）今天在每月例行記者會上表示，台灣最近繼續在太平島進行實彈射擊演習，已嚴重侵犯越南主權，對區域航海與航空安全造成威脅，讓南海局勢緊張加劇。

阮芳茶說，越南有足夠歷史和法律依據可證明擁有南沙群島主權，越方再度堅決反對並要求台灣立即停止這些行動，不讓類似行動再度發生。

越南稱南沙群島為長沙群島，稱太平島為巴平島（Ba Binh）。

關於南海議題，中華民國行政院及外交部多次發表聲明，無論就歷史、地理及國際法而言，南沙、西沙、中沙與東沙等群島及其周遭海域，均屬中華民國固有領土及海域，中華民國對4個群島及其海域享有國際法權利。（編輯：林憬屏）1070823

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