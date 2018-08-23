影／疑金主撤資　彰市長參選人黃玉芬競選看板被拆光

▲無黨籍彰化市長參選人黃玉芬，在市區街頭的競選看板全數無預警下架，到彰化市公所辦理市長選舉領表手續時聲淚俱下。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

早已布局投入彰化市長選戰的彰化縣議員黃玉芬，疑似幕後金主縮手，棄選傳聞不斷，市區街頭大半競選看板23日更無預警下架；黃玉芬在父母親陪同下，含淚前往彰化市公所領表，宣誓向柯P看齊、表達參選到底的決心！

無黨籍彰化市長參選人黃玉芬，包括競選總部在內的40面選舉看板，突然卻在不到24小時之內全下架，這些選舉看板才上架20多天，在正式領表與登記之際無預警的慘遭下架，導致棄選市長傳聞不斷。



▲無黨籍彰化市長參選人黃玉芬，在市區街頭的競選看板全數無預警下架，到彰化市公所辦理市長選舉領表手續時聲淚俱下。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

政壇人士說，彰化市長久以來藍大於綠，3位市長參選人都是議會老臉孔，從議員轉換跑道要選市長，民進黨林世賢、國民黨張東正、無黨籍的黃玉芬，在藍綠各有各的基本盤，張東正上屆議員選舉曾落選，經遞補才得以續任，林世賢本屆議員勇奪最高票，黃玉芬選本屆立委失利。



▲無黨籍彰化市長參選人黃玉芬，在市區街頭的競選看板全數無預警下架，到彰化市公所辦理市長選舉領表手續時聲淚俱下。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

黃玉芬23日中午由父親黃傳灝及媽媽陪同，到彰化市公所辦理市長選舉領表，她強調，她一直十分認同「柯P」台北市長柯文哲的理念，不設置競選總部、大型選舉看板，要市長選舉注入一股清流。如今支持者為她設置的看板拆了，她還是很感謝他們曾給她的支持，但她仍然會繼續走下去。



▲無黨籍彰化市長參選人黃玉芬，在市區街頭的競選看板全數無預警下架，到彰化市公所辦理市長選舉領表手續時聲淚俱下。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

據了解，黃玉芬在一名企業人士的出力支持之下，一夜之間，在彰化市個重要的街頭，全都矗立起「市民的覺醒」超幅巨大看板，一下子聲勢大漲，萬萬讓人也沒想到，不到一個月40幅看板又一夕之間，從明顯的地下道路口，街頭，盡速被撤盡，形成了今天彰化市民最熱烈的話題，坊間臆測紛紛。



▲無黨籍彰化市長參選人黃玉芬，在市區街頭的競選看板全數無預警下架，到彰化市公所辦理市長選舉領表手續時聲淚俱下。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

競選看板遭到無情下架，黃玉芬說，尊重支持者的選擇，並強調沒了看板、更沒有包袱，將會以更經濟的方式來來投入更艱困的選舉，呼籲各界能給年輕人一個服務鄉親、建設彰化市的機會！