嘉義布袋時雨量達百毫米 淹水達一級警戒

（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）嘉義縣受熱帶低氣壓影響，朴子、布袋傍晚降雨時雨量達百毫米，雨勢驚人，造成多處低窪地區嚴重淹水，淹水達一級警戒，消防局已派車將居民疏散至安全處所。

熱帶性低氣壓今天為南部帶來強降雨，嘉義縣朴子地區傍晚5時至6時的時雨量達101.5毫米，布袋地區晚間6時至7時的時雨量達100.5毫米，雨勢驚人，另嘉義海區布袋、義竹的最高時雨量都有60毫米以上。

嘉義縣海區鄉鎮市雨勢驚人，造成多處低窪地區嚴重淹水，雨水淹入屋內，且豪大雨勢持續未停，嘉義縣消防局接獲民眾報案，陸續用消防車將東石、布袋地區居民疏散至安全處所。