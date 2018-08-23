嘉義布袋時雨量達百毫米 淹水達一級警戒

（中央社記者黃國芳嘉義縣23日電）嘉義縣受熱帶低氣壓影響，朴子、布袋傍晚降雨時雨量達百毫米，雨勢驚人，造成多處低窪地區嚴重淹水，淹水達一級警戒，消防局已派車將居民疏散至安全處所。
熱帶性低氣壓今天為南部帶來強降雨，嘉義縣朴子地區傍晚5時至6時的時雨量達101.5毫米，布袋地區晚間6時至7時的時雨量達100.5毫米，雨勢驚人，另嘉義海區布袋、義竹的最高時雨量都有60毫米以上。
嘉義縣海區鄉鎮市雨勢驚人，造成多處低窪地區嚴重淹水，雨水淹入屋內，且豪大雨勢持續未停，嘉義縣消防局接獲民眾報案，陸續用消防車將東石、布袋地區居民疏散至安全處所。
朴子多處道路汪洋一片，朴子市四維路有一輛大貨車衝入稻田，所幸駕駛沒有受傷。
嘉義縣海區雨勢滂沱，截至晚上7時50分，朴子市、東石鄉、布袋鎮、鹿草鄉及義竹鄉等鄉鎮市，淹水達一級警戒，水上鄉則是淹水二級警戒。
根據經濟部水利署防災資訊服務網針對淹水警戒的分級定義，一級警戒：發布淹水警戒之鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。二級警戒：發布淹水警戒之鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能三小時內開始積淹水。（編輯：施燕飛）1070823