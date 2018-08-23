影／彰化優鮮蛋　魏明谷參訪液態蛋生產冷藏殺菌的過程

近期發生黑心液蛋重大食安事件，不僅打擊民眾對食品安全的信心，同時也對食品民生產業經濟造成負面衝擊。為提高消費者對液蛋加工處理的認知，彰化縣長魏明谷23日下午前往彰化縣大成長城企業公司福興廠參訪，由該公司食糧事業處資深副總經理曾添福陪同介紹廠內環境，魏明谷期望透過這次的參訪能讓民眾了解生產公司對優質的液態蛋品質高度的要求與用心把關，以致力讓下游食品製造業者或烘焙業者有安全無虞的殺菌液蛋可以安心使用。



▲彰化縣長魏明谷前往彰化縣大成長城企業公司福興廠參訪，瞭解液態蛋加工、生產冷藏殺菌的過程。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

魏明谷表示，最近發生黑心液蛋重大食安事件，不僅再次打擊民眾對食品安全信心，並對民生經濟造成重大衝擊，這次安排來到專門生產液蛋加工公司參訪加工過程，讓消費者了解生產流程，並對產品重新拾回信心。



▲彰化縣長魏明谷前往彰化縣大成長城企業公司福興廠參訪，瞭解液態蛋加工、生產冷藏殺菌的過程。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

魏明谷指出，大成長城企業公司在品管上做得很好，堅守食安承諾，動物符合人道飼養方式，獲得友善飼養系統認證，並嚴格品質管制、生產優良蛋品，也獲得ISO22000、HACCP、CAS、TAP、清真認證。這次參訪後了解公司對自家優質液蛋產品高度要求、用心把關，下游業者如烘培業者皆可安心使用，消費者對食品也能安心食用。民眾對食品安全要求愈來愈高，地方政府要對在地優良企業全力支持，鼓勵持續生產優質產品。



▲彰化縣長魏明谷前往彰化縣大成長城企業公司福興廠參訪，瞭解液態蛋加工、生產冷藏殺菌的過程。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

大成副總經理曾添福表示，大成公司在彰化投資已有27年，飼料廠一年生產120萬噸，是全國第一，受到農民團體相當的支持及擁護，彰化的蛋雞業者占了全省46%，大成在彰化地區就有40%的市場。



▲彰化縣長魏明谷前往彰化縣大成長城企業公司福興廠參訪，瞭解液態蛋加工、生產冷藏殺菌的過程。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.23)

曾添福指出，福興廠為液態蛋加工廠，生產冷藏殺菌全蛋液、冷藏殺菌蛋黃液及冷藏殺菌蛋白液，也獲得CAS台灣優良農產品標章。透過這次參訪，希望讓民眾更了解液蛋加工處理的嚴謹過程，讓下游業者安心使用，民眾安心食用。