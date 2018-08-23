NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
鉅亨網

量能連兩日跌破千億 兩大因素干擾 台股大漲不易

鉅亨網2018/08/23 20:37
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台股今 (23) 日開高趨堅，終場收在 10863 點，且成交量連兩日跌破千億元，法人表示，美中貿易戰有拉長時間戰線的趨勢，添增全球景氣走向的不確定性，加上美國升息預期推升美元指數走強，資金持續流出新興市場，台股承受外資賣壓等因素影響，估計台股大漲不易。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，觀察台股自 11100 點下跌至 10700 點，回檔約 400 點，大盤跌幅不算大，但部份指標個股跌幅高達 5 成，且即便個股發布業績利多，股價仍不漲反跌，顯示市場信心不足。

資金面上，今年來外資對台股賣超逾 2600 億元，不如去 (2017) 年一路偏多操作，且在美國總統川普近日批評聯準會（Fed）升息政策，讓美元指數應聲回落，建議後續密切觀察聯準會態度以及外資動向。

此外，類股表現上，與亞洲其他國家相比，台灣經濟成長力道仍相對較弱，目前美國科技大廠財報好壞參半，台廠供應鏈走勢將分化，另中國大陸智慧手機市場成長放緩也不利台廠，而半導體業短線動能不如原先預期，使得目前電子股缺乏主流。

整體來看，短線上金融市場不確定因素升高，建議台股以選股區間操作為主；投資布局上，看好 5G 基礎建設受惠股、被動元件以及傳產類股。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台股資金美元外資美中貿易賣壓指數headline
長虹+文心建設整合16年北...上游零組件供應吃緊 Q3大...

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan