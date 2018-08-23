量能連兩日跌破千億 兩大因素干擾 台股大漲不易

台股今 (23) 日開高趨堅，終場收在 10863 點，且成交量連兩日跌破千億元，法人表示，美中貿易戰有拉長時間戰線的趨勢，添增全球景氣走向的不確定性，加上美國升息預期推升美元指數走強，資金持續流出新興市場，台股承受外資賣壓等因素影響，估計台股大漲不易。

統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示，觀察台股自 11100 點下跌至 10700 點，回檔約 400 點，大盤跌幅不算大，但部份指標個股跌幅高達 5 成，且即便個股發布業績利多，股價仍不漲反跌，顯示市場信心不足。

資金面上，今年來外資對台股賣超逾 2600 億元，不如去 (2017) 年一路偏多操作，且在美國總統川普近日批評聯準會（Fed）升息政策，讓美元指數應聲回落，建議後續密切觀察聯準會態度以及外資動向。