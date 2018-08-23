雲林監獄手作天目杯捐家扶　珍品與家具供義賣助學

▲雲監的陶藝班所製作的『天目杯』在監所同學的巧手中展現出獨一無二的花色猶如星河雲彩般千變萬化也是『天目杯』最特別之處。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

法務部矯正署雲林監獄典獄長林憲銘不僅送來陶藝班從練土、拉坏、陰乾、修整…到窯燒，前後製程超過一個月而成型『天目杯』，還請作業科長施志勳帶來行銷及家具木工技能訓練班製作成品鞋櫃5個、小茶几6張、靠背椅7張、方蹬7張。

法務部矯正署雲林監獄送來100個『天目杯』讓雲林家扶李美惠委員與社工們『哇~哇~叫』眼睛為之一亮，這相傳源於宋代，上至宋徽宗下至文人雅士，供佛獻茶及祭祀典禮行茶儀式的『天目杯』，是雲林家扶成立近50年來第一次在捐贈的品項中出現。

典獄長林憲銘說，每一樣物品都是班上「同學」純手工技能製作優質精緻產品，雲監同學們更是贊同送給雲林家扶義賣，幫助經濟弱勢學子求學唸書。

典獄長林憲銘表示，雲林監獄協助收容人發展一技之長，民眾更能在這裡買到實在優質的產品，服刑期間還能奉獻自身能力照顧弱勢族群，公益不落人後，讓同學們的努力與回饋社會能如「天目杯」樸實、無華，歷經淬鍊所呈現的璀燦。天目杯一開始成功率僅3成，純熟也僅能達到7成，上釉後杯子需經1300度高溫窯燒，再經3天降溫成型，釉藥成型色澤紋路，猶如星河雲彩般千變萬化才是最特別之處。



▲上至宋徽宗下至文人雅士，供佛獻茶及祭祀典禮行茶儀式的『天目杯』，是雲林家扶 成立近50年來第一次在捐贈的品項中出現，並希望透過義賣『天目杯』幫助弱勢學童。（圖／記者蘇榮泉攝，2018.08.23）

雲林監獄作業科長施志勳將陶藝班『天目杯』，與行銷及家具木工技能訓練班製作的鞋櫃、小茶几、靠背椅、方凳捐贈雲林家扶義賣助學。就像雲林監獄的阿天同學(化名)，輟學踏入江湖講求義氣而誤入歧途，阿天更是請施志勳科長轉達鼓勵家扶學子，不要把讀書機會給糟蹋，要好好念書做有用的人才能頂天立地。

雲林家扶李美惠委員也是雲林地檢署更生保護委員，代表雲林家扶受贈時，感謝雲林監獄的同學們對家扶的濟弱扶貧，幫助清寒學子能繼續念書，為將來工作奠定良好基礎。

雲林家扶表示：雲林監獄所捐贈的天目杯、鞋櫃、小茶几、靠背椅、方凳義賣，來籌措助學基金，歡迎蒞臨雲林家扶挑選購買，一只「天目杯」150元，限量100個。