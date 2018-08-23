陳佩琪：輪狀疫苗接種 確曾建議早日補助

（中央社記者陳妍君台北23日電）台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天說，針對補助嬰兒接種輪狀病毒疫苗，她確實曾告訴柯文哲，為幼童健康著想，希望市府早日實施補助，但她並未參與衛生局或市長室的決策討論。
中國國民黨台北市長參選人丁守中日前指陳佩琪「干政」，柯文哲21日還自爆，市府推動輪狀病毒疫苗補助政策時，是陳佩琪每天在他耳邊唸，他才提早動用第二預備金支應補助費用。
陳佩琪目前為台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師兼主任。她在臉書發文表示，據統計，約5到6成的北市家長願意讓幼兒自費服用輪狀病毒疫苗，但2到3成的家長因經濟因素無法負擔，剩餘的1到2成則是對疫苗有疑慮、認為不需要或沒人提醒而錯過時間。
陳佩琪說，和平婦幼院區是北市感染專責醫院，因輪狀疫苗費用較高，婦幼院區兒科醫師都認為應全額或部分補助，以減少年輕父母育兒負擔，這也是因應少子化的好方案。
她指出，輪狀疫苗補助計畫經婦幼院區兒科主治醫師討論定案後，先上呈總院，經衛生局和市長室會議討論，去年4月起實施；「我除剛開始參與科內討論外，並未再參與後來總院、衛生局和市長室的決策會議」。
陳佩琪說，她是婦幼院區小兒科第二資深主治醫師，有將近30年兒童預防注射經驗；輪狀疫苗補助方案送進市長室時，柯文哲因為不了解兒童疫苗領域，曾詢問她的意見，「我當然據實以告，這疫苗費用昂貴，為了北市幼童健康著想，希望市府早日實施」。
陳佩琪也反駁柯文哲「每當他晚上回家，太太都睡著了；第二天上班，太太還沒起床」的說法。她嗆柯文哲：「你倒說說看，哪一天你上班時，我還沒起床？太太沒起床，請問你早餐從何而來？再不道歉，從明天開始沒有早餐吃！」（編輯：李亨山）1070823