陳佩琪：輪狀疫苗接種 確曾建議早日補助

（中央社記者陳妍君台北23日電）台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天說，針對補助嬰兒接種輪狀病毒疫苗，她確實曾告訴柯文哲，為幼童健康著想，希望市府早日實施補助，但她並未參與衛生局或市長室的決策討論。

中國國民黨台北市長參選人丁守中日前指陳佩琪「干政」，柯文哲21日還自爆，市府推動輪狀病毒疫苗補助政策時，是陳佩琪每天在他耳邊唸，他才提早動用第二預備金支應補助費用。

陳佩琪目前為台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師兼主任。她在臉書發文表示，據統計，約5到6成的北市家長願意讓幼兒自費服用輪狀病毒疫苗，但2到3成的家長因經濟因素無法負擔，剩餘的1到2成則是對疫苗有疑慮、認為不需要或沒人提醒而錯過時間。